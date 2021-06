1 Le parole di Martina Miliddi

Nelle ultime settimane ad attirare l’attenzione del web sono stati Martina Miliddi e Raffaele Renda. Come sappiamo infatti gli ex allievi di Amici 20 hanno ormai ufficializzato la loro relazione, uscendo così alla luce del sole. La ballerina e il cantante già all’interno della scuola di Maria De Filippi si erano particolarmente avvicinati, nonostante lei fosse impegnata con Aka7even. Per di più ai tempi lo stesso Raffaele aveva rifiutato le avance di Martina, preferendo non complicare la situazione. Dopo la fine del talent però, e dopo che la Miliddi ha interrotto la sua storia con Luca, i due hanno iniziato a frequentarsi, fino a quando non hanno confermato di aver iniziato una relazione.

Da qualche ora però alcuni fan hanno iniziato a ipotizzare che Martina Miliddi e Raffaele Renda si fossero già lasciati. A quel punto i seguaci della coppia hanno scritto in massa al cantante e alla ballerina, e proprio quest’ultima così ha deciso di intervenire per la prima volta e di fare chiarezza in merito ai gossip. Martina ha così negato i pettegolezzi, confermando di stare ancora insieme a Raffaele. Queste le sue parole:

“Ragazzi leggevo i messaggi che state continuando a mandare. È tutto a posto. Io e Raffaele stiamo bene. Vi voglio bene, vi mando un abbraccio”.

Nessuna crisi dunque tra Martina Miliddi e Raffaele Renda. La ballerina e il cantante infatti sono ancora fidanzati e attualmente tutto procede a meraviglia tra i due. Tuttavia la coppia ha ricevuto non poche critiche e così alcuni giorni fa entrambi hanno deciso di replicare alle accuse. Rivediamo le loro parole.