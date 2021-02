Massimiliano Morra annuncia azioni legali contro Rosalinda

1 La decisione di Massimiliano Morra

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Massimiliano Morra. Come ben ricorderemo mesi fa, a pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò aveva fatto outing all’attore, facendo intendere di essere a conoscenza della sua omosessualità. A quel punto tra i due ci fu un forte scontro e così Rosalinda negò il tutto. Tuttavia ad intervenire sulla faccenda fu anche Tommaso Zorzi, che ammise di aver saputo della questione dalla stessa Cannavò. Col passare del tempo la cosa è stata però dimenticata, almeno fino a qualche ora. Inaspettatamente in casa la faccenda è stata riaperta, e l’attrice è tornata sui suoi passi, facendo nuovamente intendere come Morra, sempre secondo il suo pensiero, sia gay.

Come se non bastasse ieri sera a seguito della sua eliminazione dal Grande Fratello Vip 5, Rosalinda ha fatto ancora una volta outing a Massimiliano Morra, che ha immediatamente replicato alle accuse, su tutte le furie. Adesso l’attore ha deciso di prendere una posizione e così sui social ha annunciato di aver agito per via legali contro la Cannavò! Queste le sue dichiarazioni:

“Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizioni ai miei avvocati di procedere legalmente”.

Attualmente Rosalinda Cannavò non ha ancora commentato l’accaduto, ma non è escluso che nelle prossime ore decida di dire la sua in merito alla decisione di Massimiliano Morra. Come sempre noi di Novella 2000 siamo a totale disposizione dei due attori, e siamo pronti ad accogliere le dichiarazioni sia di Rosalinda che di Massimiliano. Nel mentre rivediamo cosa è accaduto qualche settimana fa, quando su Morra sono state fatte delle rivelazioni inedite da parte di un’ex gieffina.