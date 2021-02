Serata intensa al Grande Fratello Vip 5. A lasciare la casa nel corso della semifinale è stata Rosalinda Cannavò, che ha perso la sfida al televoto contro Stefania Orlando. Giunta in studio, l’attrice ha avuto modo di confrontarsi con Massimiliano Morra, e tra i due sono volate scintille. Come ricorderemo infatti mesi fa la Cannavò aveva fatto outing all’attore, facendo intendere come Morra, stando alle sue parole, sia gay. Dopo il ciclone mediatico scaturito all’epoca, qualche ora fa il caso Massimiliano è tornato al centro dell’attenzione, e così questa sera l’argomento è stato riaffrontato. Nonostante le scuse a Morra però, Rosalinda ha fatto nuovamente outing all’attore, affermando di essere a conoscenza dell’omosessualità dell’ex gieffino. Queste le sue dichiarazioni:

“A me risultava che lui fosse gay. Però quello, come ho detto, è stato uno scivolone. Non spetta a me dire determinate cose. Se devo dirla tutta però a me risultava così, anche detto da te, in base a delle cose che ci siamo detti”.