1 Massimiliano Morra punzecchia Rosalinda

La scelta fatta da Dayane Mello al GF Vip di mandare al televoto Rosalinda Cannavò non è stata apprezzata da tutti, sebbene la modella abbia spiegato le sue ragioni, dopo essersi pubblicamente dichiarata. A rimanerci più male è stata proprio l’attrice che si è distaccata da lei, dicendosi delusa. Su Instagram ad avere un altro punto di vista, invece, è Massimiliano Morra.

L’attore napoletano ha condiviso un video tra le storie del social network dove Rosalinda la settimana precedente aveva espresso il desiderio di andare al televoto con Stefania Orlando. Il tutto si è verificato a distanza di pochi giorni, con la Cannavò che ha ritrattato dicendosi delusa dalla sua amica che l’avrebbe tradita e ferita con questo gesto.

Alla luce di questo, ancora una volta, Massimiliano Morra ha punzecchiato Rosalinda Cannavò, citando una frase pronunciata da Tommaso Zorzi (quando quest’ultimo ha fatto una parodia dell’attore):“C’ha riflettuto anche lei?”, ha ironizzato il partenopeo.

Instagram Stories – Massimiliano Morra

Ma non è tutto. Perché Massimiliano Morra non si è risparmiato nei confronti di Rosalinda Cannavò. Dalla sua eliminazione ad oggi ha espresso più volte pensieri negativi circa i comportamenti della collega. A Live Non è la d’Urso domenica scorsa è stato piuttosto chiaro. L’attore ha sottolineato come a suo dire Dayane Mello abbia ragione a dire che la Cannavò si sia avvicinata a Zenga per strategia. Sempre Morra ha aggiunto di non vedere la ragazza per nulla presa da Andrea, a differenza di quest’ultimo. Per Morra infatti Zenga è più coinvolto: “Lei, siccome si sta rendendo conto che potrebbe rischiare di essere nominata, la storia con Andrea le è più confortevole”.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò è venuta a conoscenza delle dichiarazioni di Massimiliano Morra, che ha sottolineato ancora una volta: “Sei entrata nella casa decantando diversi valori. Ti ritrovo una persona diversa. Se permetti può nascere il dubbio che da parte tua possa esserci una strategia. Anche tu quando mi avvicinai a Guenda dicesti che era una strategia. Se permetti adesso da fuori anche io ho il dubbio”.

Pare quindi che Massimiliano Morra non si dice per nulla convinto dal comportamento di Rosalinda Cannavò. Per l’ennesima stoccata non fa che incentivare l’astio tra loro.