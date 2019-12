Masterchef 9: quando inizia, giudici, concorrenti, streaming e video

Tutte le curiosità e news sulla nuova edizione di Masterchef 9: quando inizia, i giudici e concorrenti, lo streaming e video del cooking culinario.

Masterchef 9 quando inizia

Per gli appassionati di cucina arrivano buone notizie. È in arrivo, infatti, nel piccolo schermo la nuova e attesa edizione di Masterchef 9.

La fortunata trasmissione tornerà quindi su Sky Uno già nel prossimo mese e non slitterà a Gennaio 2020 come si pensava inizialmente. In tanti giustamente ora si chiedono: quando inizia il programma? Ebbene siamo finalmente pronti a darvi le risposte che cercate.

La messa in onda è programmata per il 19 Dicembre 2019. Intanto in questi giorni Sky sta divulgando il video del promo ufficiale.

Intanto sono stati ufficializzati i giudici della nuova edizione, mentre ci sarà da attendere per ciò che riguarda i concorrenti…

I giudici e concorrenti

Nonostante manchi ancora poco più di un mese alla nuova edizione di Masterchef 9, l’attesa tra i telespettatori è davvero spasmodica. Ufficializzata la data di inizio, siamo in grado di dirvi anche chi saranno i giudici di quest’anno.

A sorpresa, dopo l’addio di Carlo Cracco, un altro storico volto ha deciso di abbandonare la trasmissione. Si tratta di Joe Bastianich, reduce dall’esperienza di Amici Celebrities e dal suo primo disco, non figurerà tra i giudici di Marsterchef 9.

Chi saranno quindi i tre giudici? Dal promo abbiamo scoperto che sarà presente chef Bruno Barbieri, il più longevo poiché presente fin dalla prima edizione del cooking show di Sky. Ad affiancarlo rivedremo un altro amatissimo chef come Antonino Cannavacciuolo e la new entry della scorsa stagione, lo chef Giorgio Locatelli.

Saranno loro quindi i giudici di Masterchef 9 pronti a guidare i protagonisti verso la vittoria finale e ad insegnare loro le regole e trucchi del mestiere.

Attualmente non si conosco i concorrenti, che scopriremo a mano a mano nel corso delle selezioni e durante la formazione della classe. Chissà chi erediterà il posto di Valeria Raciti, vincitrice della passata stagione.

Le curiosità sulla nuova edizione

Masterchef 9 riparte dunque dai tre giudici e dalla caccia dei concorrenti ai 100.000 € in gettoni d’oro e alla pubblicazione del primo libro di ricette. Ma ci sono delle novità e curiosità da sapere sulla trasmissione che verranno introdotte quest’anno.

La prima è il ‘Grembiule Grigio‘. Nuova regola introdotta per rendere il tutto ancora più emozionante nel corso delle selezioni. I concorrenti, infatti, per entrare nella cucina di MasterChef, dovranno superare tre prove molto importanti: la classica presentazione di un piatto a piacere, il test di abilità e la sfida finale.

Altra novità di questa edizione è il meccanismo. Inizialmente sarà lo stesso, ma poi a mano a mano cambierà. L’aspirante chef avrà la possibilità di proporre il suo piatto che sarà poi giudicato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Se riuscirà ad avere i tre sì andrà direttamente alla sfida finale. Con due, invece otterrà il grembiule grigio che gli permette di partecipare alla prova del test di abilità. Mentre con un solo sì, è uno dei 3 giudici a farsi carico scommettendo sul concorrente e dandogli così la possibilità di indossare il grembiule grigio. C’è una cosa da non sottovalutare in tutto questo: ogni giudice può scegliere un solo concorrente su cui scommettere durante i vari provini.

Tra le altre curiosità di questa edizione evidenziamo lo Skill Test. Si tratta di una prova che va ad aggiungersi alle già temutissime Mystery Box, Invention Test e Pressure Test. Ecco in cosa consiste lo Skill Test: si tratta di una sorta di esame a sorpresa che coinvolgerà per due volte in tutta l’edizione tutti i concorrenti, nessuno escluso. Ogni prova a cui saranno sottoposti li vedrà cimentarsi in una specifica abilità richiesta personalmente dai giudici. La verifica sarà divisa in tre step, ognuno dei quali sarà affidato a un solo giudice. Al termine di questa un concorrente verrà poi eliminato.

Ci sono novità anche per quel che riguarda gli ospiti: confermatissimo il ritorno del temuto Maestro Iginio Massari. Vedremo ancora lo chef Jeremy Chan e il giudice dell’edizione brasiliana di Masterchef, Henrique Fogaça. Anche quest’anno i concorrenti affronteranno le esterne che si terranno in varie location, tra cui: La Colombaia di Vercelli, il Teatro Regio di Parma. E ancora il celebre Armani Ristorante a Milano e in un altro ristorante stellato all’estero.

Di seguito ecco dove è possibile seguire in streaming l’edizione numero 9 di Masterchef.

Dove seguire Masterchef 9 in streaming e video

Tutti i programmi targati Sky sono disponibili non solo in tv, ma anche anche attraverso le piattaforme digitali, non fa eccezione ovviamente Masterchef 9. Il programma di cucina andrà in onda anche questa volta il giovedì in prima tv assoluta alle 21:15 su Sky Uno e Sky Uno +1 (canale 108 e 109 di Sky e sul digitale terrestre nel canale 455). Dalla scorsa edizione anche su NOW TV è possibile seguire la trasmissione in streaming.

Ma non è tutto. Da tempo, ormai, l’emittente satellitare ha messo a disposizione degli abbonati l’applicazione di Sky Go. Attraverso di essa, infatti, è possibile andare a rivedere sia non solo la puntata settimanale di Masterchef andata in onda, ma anche le precedenti e le vecchie edizioni. Un’opportunità davvero unica messa a disposizione da Sky, che offre ai suoi clienti più opzioni (in tv e online) per non perdere nemmeno un minuto dei propri programmi preferiti.

Probabilmente con la nuova edizione anche la fascia pre-serale della trasmissione sarà arricchita dalla fortunata rubrica MasterChef Magazine, in onda tutti i giorni dall’inizio del programma, alle 19:50 su Sky Uno. Ma su questo probabilmente si attenderà l’avvio effettivo di Masterchef 9. Qui a raccontarsi attraverso i loro piatti, saranno ancora una volta gli aspiranti chef. I telespettatori da casa avranno la possibilità così di poter vedere sia dei contenuti inediti della trasmissione, ma anche conoscere da vicino le ricette dei protagonisti proposte durante la MasterClass.

Ovviamente però non finisce qui. Perché nella striscia daily anche i 3 giudici e degli ospiti d’eccezione (si tratta di chef stellati) presenteranno i loro piatti e ci daranno la possibilità di conoscere tutti i segreti del mestiere.

Noi Novella 2000.it come ogni anno vi aggiorneremo su Masterchef 9, circa tutte le curiosità, news e cosa succederà in questa nona edizione della trasmissione, che siamo certi non deluderà le aspettative.

