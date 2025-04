In puntata dopo una prova Frank Matano ha bocciato Carmen Russo: “Sembravi una televenditrice di tappeti”. La showgirl non l’ha presa molto bene e l’ha affrontato in diretta.

Frank Matano boccia Carmen Russo

Durante la puntata di Ne vedremo delle belle, Frank Matano ne ha avute un po’ per tutte. Dopo le stoccate a Patrizia Pellegrino e Veronica Maya, nel mirino è finita anche Carmen Russo. La showgirl questa settimana è stata messa alla prova con una sfida per niente semplice.

La moglie di Enzo Paolo Turchi ha sfidato Lorenza Mario nella danza del ventre durante la terza puntata. Per quanto Carmen Russo si sia impegnata e non poco, la sua performance non sembra aver particolarmente convinto la giuria, che a lei ha preferito la sua avversaria.

Dopo l’esibizione, Carmen Russo e Lorenza Mario si sono presentate davanti alla giuria, che si è così espressa. Mara Venier ha ammesso: “Carmen è fantastica però effettivamente è stata chiamata a non fare il suo“.

Se la conduttrice è stata più morbida nell’esprimere il suo giudizio, Frank Matano non ha risparmiato stoccate e ha bocciato così Carmen Russo: “Secondo me abbiamo appurato che Lorenza è la diva più temibile di tutto il cast, sa fare qualsiasi cosa. Carmen mi è sembrata più una televenditrice di tappeti persiani“.

Le parole di Frank Matano non hanno trovato d’accordo Carmen, che per le rime ha risposto al giurato: “Se io la facessi sai quanti tappeti venderei?“, ha detto alla fine buttandola sull’ironia, dopo un faccia a faccia, in cui gli ha anche chiesto di provare a fare lo stesso.

"Sembravi una televenditrice di tappeti persiani"

"Perché non mi fai vedere come si fa, i tappeti li vendono anche gli uomini"

#NeVedremoDelleBelle pic.twitter.com/zTMfnRpJ2N — Kitri dancer (@classicalball85) April 5, 2025

Il tutto si è concluso in maniera simpatica, ma sta di fatto che certamente il giudizio negativo non ha fatto granché piacere a Carmen Russo. Sicuramente questo potrà lasciare degli strascichi in settimana e trovare dunque nuovi confronti nelle prossime puntate.