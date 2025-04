Ieri sera a Ne vedremo delle belle, Frank Matano ha fatto una domanda particolare a Veronica Maya: “Tuo marito quando ti fa gli interventi fa la fattura?”. La showgirl non ha esitato a replicare e la sua risposta ha gelato il giudice.

Il botta e risposta tra Matano e Veronica Maya

Di cose ieri sera a Ne vedremo delle belle ne sono successe davvero tante e Frank Matano è stato protagonista di diverse dinamiche. Dalla lite con Patrizia Pellegrino per passare al momento con Veronica Maya o con Carmen Russo. Qui c’è stato un botta e risposta piuttosto particolare. Ma da dov’è iniziato tutto? Facciamo un attimo il punto.

La showgirl ha confessato che ricevere tutte quelle critiche per i ritocchi estetici la fanno restare male: “Dicono tutti la stessa cosa, mi chiedono che cosa abbia fatto al volto. Ma a volte, il trucco accentua”, ha spiegato.

Nel video di presentazione della sfida Veronica Maya ha ammesso che sul viso è stata spesso criticata: “Ho fatto un po’ di botulino e per questa storia mi hanno attaccata”. Durante il suo sfogo la showgirl ha ammesso che quando fa le interviste spesso le chiedono di questo e non si parla mai di altro. In seguito la Maya ha dichiarato che il suo compagno, non è un mistero, fa il medico estetico e quindi di conseguenza quando necessario si affida a lui:

“Tutte facciamo medicina estetica, ma non sono tutta rifatta. Tra un mese, il botox al sopracciglio mi va via. Se non voglio rifarlo, non lo rifaccio. Se voglio rifarlo, lo rifaccio. È un problema mio”, ha detto Veronica Maya.

Tornati in studio Frank Matano ha sorpreso la concorrente con una domanda: “Quando tuo marito ti fa gli interventi, la fa la fattura?”. Un quesito che ha sorpreso Veronica, che ha però risposto prontamente: “Pago in natura”. Una replica che ha lasciato spiazzato il giudice. “Si può dire a quest’ora, è tardi”, il commento finale prima di chiudere l’argomento.

La scenetta ovviamente non è passata inosservata e ha fatto molto chiacchierare.