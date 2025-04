Con un lungo post sfogo pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram, Matilde Brandi ha svelato quelli che sarebbero i veri motivi della lite con Angela Melillo. Ecco cosa è successo.

I motivi di Matilde Brandi

L’amicizia tra Matilde Brandi e Angela Melillo, così come per tutte le Highlander sembrava essere davvero indistruttibile, eppure qualcosa è accaduto e scosso il rapporto tra le due citate. A rivelare l’accaduto a La Volta Buona ci ha pensato proprio la Brandi che, a domanda diretta (con gossip spifferato da Rossella Erra), ha detto a grandi linee cosa sarebbe successo. Poi era arrivata la versione della Melillo. Il tutto però, come detto, è stato spiegato a grandi linee.

Adesso attraverso i social, Matilde Brandi è tornata a parlare di quanto successo e l’ha fatto spiegando in maniera più o meno dettagliata l’accaduto.

In sostanza, come potete leggere nello screen sottostamte, Matilde Brandi ha rivelato come dopo il Grande Fratello una sua fan voleva aiutarla nelle sue attività social. Lei l’ha accolta ma a quanto pare questa persona avrebbe avuto dei secondi fini, creandole problemi in famiglia e non solo. Peraltro pare che questa persona si sarebbe permessa di parlare a nome suo quando Matilde era impegnata a L’Isola.

Tutte le amiche di Matilde Brandi, secondo questo racconto, pare fossero a conoscenza e si sarebbero opposte. Tutte, tranne Angela Melillo, stando alla versione della ballerina. Un gesto che Matilde avrebbe visto come un tradimento da parte di Angela. Ed ecco perché ci sarebbe stato questo allontanamento tra loro.

Il post Instagram di Matilde Brandi

Qual è stata la reazione di Angela Melillo a questo post? Al momento non c’è stato alcun commento, ma non è escluso possa intervenire pubblicamente per dire la sua e svelare il suo punto di vista sulle divergenze avute con la Brandi.