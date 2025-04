Nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona, questo pomeriggio Angela Melillo ha commentato per la prima volta il litigio verificatosi con l’amica storica e collega Matilde Brandi.

Ospite oggi a La Volta Buona, Angela Melillo ha finalmente commentato in prima persona il tanto chiacchierato litigio con Matilde Brandi, sua storica amica e compagna di avventure nel gruppo delle Highlander, insieme a Manila Nazzaro e Milena Miconi.

Proprio per questo storico, le due, protagoniste del programma Ne vedremo delle belle, sembravano inseparabili, ma proprio poco prima che cominciasse la trasmissione di Carlo Conti, pare che qualcosa si sia incrinato.

Già lunedì, Caterina Balivo aveva cercato di fare chiarezza sull’argomento quando in studio c’era proprio Matilde Brandi, che però aveva preferito non entrare troppo nei dettagli:

“Si tratta di amicizia, un’amica vera non si comporta così.”

La showgirl non è andata oltre queste parole, lasciando intendere che a rompere l’equilibrio fosse stata proprio Angela Melillo, tra l’altro anche la prima a fare parola di questo litigio.

Nella puntata odierna, la Balivo ha deciso di approfondire la questione con la diretta interessata. Con eleganza e pacatezza, Angela Melillo ha risposto, senza dire granché in realtà, spiegando la sua versione dei fatti:

“Noi siamo molto amiche, non è vero che io e lei non parliamo. Semplicemente io do un grande valore alla parola ‘amicizia’ e all’amicizia in sé e per sé. Se un’amicizia si deve chiudere solo perché ho scelto di collaborare con una persona che magari non va a genio alle mie amiche, allora…”

Angela Melillo ha sottolineato come, nonostante le divergenze, ci sia assolutamente ancora dialogo tra lei e Matilde Brandi, con la quale l’amicizia continuerebbe:

“Io e Matilde, se ci dobbiamo dire una cosa, ce la diciamo. Ognuno è libero di lavorare con chi vuole, ma l’amicizia va a prescindere da ogni tipo di scelta.”

Così ha concluso la Melillo. Il suo intervento ha un po’ ridimensionato questo tanto chiacchierato litigio, senza però di fatto chiarire cosa sia successo tra loro due.