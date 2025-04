Sui social, con un lungo messaggio, l’ex assistente di Matilde Brandi si è sfogata: “Mi urlava contro e obbligava a dimagrire”.

Matilde Brandi, la sua ex assistente si sfoga

Di Matilde Brandi ultimamente si sta parlando tanto e non solo per la sua recente partecipazione a Ne vedremo delle belle, ma per la lite che la ballerina ha avuto con l’amica storica, Angela Melillo. Inizialmente non si conoscevano le ragioni ed entrambe avevano preferito evitare l’argomento. Solo nel giorni scorsi la Brandi con un post sui social ha detto la sua e l’ha fatto tirando in ballo l’ex assistente e social media manager Daniela, conosciuta poco dopo il GF.

A quanto pare sarebbe stato proprio a causa di questa persona che il rapporto tra Matilde Brandi e Angela Melillo si sarebbe incrinato definitivamente. Tutte le amiche della showgirl avevano deciso di supportarla e prendere le distanze dall’ex assistente, eccetto per l’appunto Angela. Gesto questo che Matilde avrebbe visto come un tradimento (QUI lo sfogo per intero della Brandi).

C’è da dire che Matilde Brandi ha poi cancellato quanto postato sui social, ma questo non ha impedito all’ex assistente Daniela di intervenire pubblicamente: “Ora parlo io, anche se lei mi ha sempre detto che io non sono nessuno e la gente crederà a lei che è un personaggio famoso“, ha scritto nel post condiviso su Instagram. Poi il lunghissimo messaggio, che vi riportiamo negli screen integralmente.

Lo sfogo dell’ex social media manager

Secondo il parere di Daniela, quindi, il racconto di Matilde Brandi sarebbe stato distorto. Inizialmente ha ammesso di avere avuto una bellissima impressione della showgirl, ma conoscendola pare che le cose siano andate diversamente, come ha spiegato nel suo account ufficiale…

Le storie Instagram dell’ex assistente di Matilde Brandi

Ecco qui tutto il messaggio per iscritto cn la versione dei fatti dell’ex social media manager della Brandi…

Instagram stories ex assistente della Brandi

Prima di chiudere ci ha tenuto anche a spendere della parole d’affetto e di stima per Angela Melillo. A detta sua, infatti, non avrebbe meritato quelle parole. In seguito dal post ha anche diffuso delle immagini di conversazione con Matilde.

In generale ci dispiace per quanto accaduto tra le parti. Peraltro aggiungiamo che conoscendo l’ottimo rapporto tra Matilde Brandi e Angela Melillo, è sempre brutto quando un’amicizia si incrina in questo modo.