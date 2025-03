Dopo mesi di silenzio Yulia Naomi Bruschi ha dato la sua versione su quanto successo con l’ex. Poi ha svelato come vanno le cose con il fidanzato Giglio…

Le parole di Yulia sull’ex

Se per Shaila e Lorenzo prevede un futuro roseo e sereno dopo aver sentito l’amica in questi giorni, Yulia Naomi Bruschi a Radio Radio ha parlato anche della sua vita privata. A Non succederà più, trasmissione di Giada Di Miceli, ha detto di stare molto bene, anche se per lei non sono stati certamente mesi facili.

Yulia Naomi Bruschi ha affermato di essere stata sempre trasparente, specie quando aveva fatto sapere di avere una storia da cinque mesi. Con il trascorrere delle settimana ha manifestato l’interesse per Giglio nella Casa del GF e di conseguenza ha dovuto fare delle scelte, viste le difficoltà riscontrate nella precedente storia.

Da Giada De Miceli, Yulia Naomi Bruschi ha rivelato: “Per ripicca, Simone ha compiuto determinate azioni, costringendomi di fatto ad abbandonare la Casa, sebbene non fosse una mia scelta”.

La modella ha raccontato che tutto era gestito dalla sua famiglia e dai suoi avvocati, con cui ha potuto confrontarsi. Avrebbe potuto non lasciare il gioco dato che i suoi legali erano in grado di occuparsi di tutto: “Infatti, non ho mai ricevuto né un appello né una condanna”. Ha preferito però fare un passo indietro per tutelarsi su consiglio della produzione del GF:

“A malincuore, ho seguito le indicazioni ricevute, consapevole che fosse la scelta migliore per me, anche se, personalmente, non sarei mai voluta uscire. Il mio avvocato stesso mi aveva consigliato di restare, perché all’interno della Casa sarei stata molto più protetta rispetto alla realtà esterna. Io e la mia famiglia abbiamo affrontato situazioni difficili. Fuori dal gioco tutto sarebbe stato ancora più complicato“.

Come vanno le cose tra Yulia Naomi Bruschi e Giglio

Nel suo discorso Yulia Naomi Bruschi ha svelato che avrebbe potuto partecipare al ripescaggio, ma la produzione le avrebbe consigliato il contrario: “Mi hanno tarpato un po’ le ali perché probabilmente si sono spaventati della situazione. Non do una colpa a nessuno però la realtà è questa“.

Messa questa situazione alle spalle, Yulia ha ritrovato Giglio fuori dalla Casa, sebbene anche sul loro conto non siano mancati pettegolezzi. L’ex gieffina ha fatto sapere che tra loro tutto procede per il meglio e le fa piacere che abbia sempre riservato un pensiero per lei quando stava nel programma, perché non era scontato.

D’altronde Giglio avrebbe anche potuto fare altre scelte, ma così non è stato. Il ragazzo infatti è rimasto sempre fedelissimo a Yulia Naomi Bruschi: “(…) È stato lineare, ha portato le sue idee e i suoi valori. Non è stato capito purtroppo perché non è una persona che vuole litigare, vuole il quieto vivere. Sta andando tutto bene ed è stato bellissimo rivederci. Lui è tornato a casa dai suoi, ci sentiamo tutti i giorni e loro sono tranquilli”.

Felici dunque di sapere che tra Yulia Naomi Bruschi e Giglio procede tutto a meraviglia.