Matrimonio a prima vista 10 E poi anticipazioni: le coppie mesi dopo la scelta

Debora Parigi | 20 Aprile 2023

Matrimonio a prima vista

Anticipazioni Matrimonio a prima vista 10 E poi

Come per ogni edizione, anche per Matrimonio a prima vista 10 abbiamo la puntata “E poi” e quindi anche le consuete anticipazioni. Infatti dopo la scelta alla fine delle cinque settimane di esperimento, gli sposi e le spose vivono la loro vita lontano dalle telecamere. E in questa circostanza qualcosa potrebbe cambiare. A distanza di mesi, le tre coppie protagoniste hanno confermato la scelta o è cambiato qualcosa? Vediamo nel dettaglio.

Ricordiamo che nell’ottava puntata del programma due coppie hanno divorziato e una invece è rimasta spostata. In particolare, Giulia e Mattia non si sono più visti dopo la reunion, non c’è proprio speranza nemmeno per un’amicizia e quindi hanno scelto di divorziare. Anche Simona e Gennaro si sono trovati non compatibili e quindi la scelta è stata quella di dovorziare, ma con un profondo affetto per un’amicizia. Infine Irene e Matteo, davvero complici e uniti, hanno scelto di restare sposati e superare certe paure uscite negli ultimi giorni.

A distanza di alcuni mesi dalla scelta di Matrimonio a prima vista 10 le anticipazioni dicono che tutti e sei i protagonisti si incontreranno insieme ai tre esperti per confrontarsi, avere pareri reciproci e raccontare com’è andata. Partendo da Giulia e Mattia, diranno di non essersi più visti né sentiti. E, rivedendo tutti insieme quello che è successo tra loro attraverso i video, ci sarà anche un confronto con tutti gli altri.

Simona e Gennaro racconteranno di aver coltivato la loro amicizia in questi mesi, anche se c’è stato un arresto verso agosto. Lei aveva paura che lui fosse ancora innamorato e quindi passare delle vacanze a Viareggio non era proprio il caso. Anche qui si confronteranno tutti su quanto accaduto nel periodo dell’esperienza. Infine Irene e Matteo diranno di essere ancora sposati, ma di aver passato un momento difficile che però sono riusciti a superare. Il loro rapporto sarà chiaro a tutti e aggiungeranno di essere sulla via dell’innamoramento.

