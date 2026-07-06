Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si è trasformato in un vero e proprio evento mondano durato tre giorni, tra rito civile, festa pre wedding e celebrazione ufficiale. Un fine settimana all’insegna dell’amore e della condivisione, che ha visto riuniti familiari, amici e numerosi volti noti dello spettacolo italiano. Tra gli invitati erano presenti Paola Di Benedetto, Serena Autieri, Sara Daniele nel ruolo di officiante, Santo Versace con la moglie Francesca De Stefano, Jonathan Kashanian e Giulia Salemi, protagonista suo malgrado di un curioso imprevisto.

Matrimonio Aurora Ramazzotti: la gaffe di Giulia Salemi

Tra i momenti più chiacchierati del matrimonio spicca proprio il “dramma fashion” vissuto da Giulia Salemi. L’influencer, partita per la Sicilia con destinazione Catania, si è accorta solo una volta atterrata di aver dimenticato a casa l’abito scelto per la cerimonia. Nella valigia erano presenti accessori, scarpe e borsa, ma non il vestito principale. Un errore che avrebbe potuto mettere in crisi chiunque, ma che Salemi ha trasformato in un episodio da raccontare ai follower. Costretta a correre ai ripari, si è recata in una boutique locale per acquistare un secondo look last minute, coinvolgendo i fan nella scelta tra quattro proposte firmate Max Mara. Alla fine la decisione è ricaduta su un elegante completo navy da circa 798 euro, composto da bustier e gonna. Un outfit sobrio ma raffinato, perfetto per l’occasione e scelto in tempi record.

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Solo una volta terminata la cerimonia, Giulia Salemi ha svelato sui social anche il vestito che avrebbe dovuto indossare. Si trattava di un abito firmato Maria Lucia Hohan, modello “Yasmine”, dal valore di circa 2290 euro. Un design sofisticato con spacco, drappeggi e schiena scoperta, pensato per valorizzare la sua silhouette durante l’evento.

Nelle Instagram Stories, l’influencer ha mostrato anche alcuni dettagli coordinati, come una pochette scelta proprio per abbinarsi ai toni dell’abito originale, segno che nulla era stato lasciato al caso prima dell’imprevisto.

Matrimonio evento tra emozioni e imprevisti

Nonostante il piccolo incidente di percorso, il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si è svolto all’insegna della felicità e dell’emozione. Giornate speciali condivise con la famiglia e gli amici in una location bellissima. La stessa Giulia Salemi ha raccontato come il weekend sia stato indimenticabile, tra momenti di festa, amicizia e commozione.

“È iniziato col dramma abito dimenticato e si è concluso con uno dei sì più belli ed emozionanti di sempre”, ha scritto sui social, sintetizzando perfettamente lo spirito di un evento che, tra glamour e imprevisti, resterà certamente nella memoria degli invitati e dei fan.