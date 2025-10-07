Giulio Carotenuto è stato smascherato in diretta al Grande Fratello dopo aver fatto avance a più ragazze, iniziando con Benedetta. Le concorrenti lo hanno accusano di giocare con i sentimenti, senza mandargliele a dire. Lui ha provato a giustificarsi. Cosa è successo in puntata.

Al GF Giulio viene smascherato in diretta

Non solo il momento difficile affrontato da Matteo Azzali in settimana, messo poi alle strette da Simona Ventura. Nella Casa del GF ci sono state delle discussioni ed è scoppiato il primo vero caso sentimentale. Giulio Carotenuto, concorrente campano, appena dopo il suo ingresso ha fatto parlare di sé per un avvicinamento a Benedetta Stocchi, ma quel “flirt” iniziale è già arrivato al capolinea.

I due avevano dormito insieme e sembrava fosse nata una certa intesa, ma nei giorni successivi, Giulio si è mostrato interessato anche ad altre concorrenti.

In diretta durante la puntata del GF del 6 ottobre, le ragazze hanno raccontato il comportamento ambiguo di Giulio. Dopo la visione di alcuni filmati, il concorrente ha cercato di difendersi: “Ho lasciato fluire le mie emozioni e la sintonia che si è creata. Sono stato spontaneo, ho provato a non limitarmi. Ho fatto un errore ad affrettare le cose”, ha ammesso Giulio.

Riferendosi a una frase su Grazia, ha aggiunto: “Ho scherzato con quella frase, ‘vediamo se conquisto anche lei’. Ma non ci gioco sopra. È il mio modo di fare”.

A quel punto è intervenuta Benedetta, che non ha nascosto la delusione. In diretta al GF ha detto: “Rifarei tutto, è un bel ragazzo ma è un parac**lo. Sapevo che giocava, ma ho fatto quello che sentivo. Che ci avesse provato con tutte si era capito”.

Successivamente anche Anita ha raccontato un episodio avvenuto subito dopo la notte passata con Benedetta: “La sera dopo si è avvicinato a me. Mi ha detto che sono il suo prototipo di donna. 24 ore prima aveva dormito con Benedetta, che è una roba intima. Ma come fai?”, ha detto diretta.

Giulio in puntata al GF, visibilmente in difficoltà, ha incassato le critiche senza replicare, mentre dallo studio solo Floriana Secondi ha provato a difenderlo.

In ogni caso questo atteggiamento è costato a Giulio diverse nomination, che l’hanno portato al televoto (QUI PER VOTARE IL NOSTRO SONDAGGIO) e rischiare dunque di uscire dal programma.