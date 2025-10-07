La seconda puntata del Grande Fratello si è conclusa e con essa sono arrivate le prime nomination e nominati di questa edizione. Chi sono i concorrenti che rischiano di abbandonare la Casa più spiata d’Italia? Scopriamo quali sono le scelte di casalinghi e casalinghe.

Le nomination del Grande Fratello

Il 6 ottobre si è tenuta su Canale 5 la seconda puntata di questa nuova edizione del Grande Fratello, dove abbiamo potuto assistere ai primi chiarimenti e confronti tra concorrenti e l’ingresso di nuovo protagonisti all’interno del gioco, in grado di creare nuove dinamiche interne.

Simona Ventura, più carica che mai, nell’ultimo spaccato di puntata ha lasciato spazio alle consuete nomination. Per la prima volta in questa edizione i protagonisti del Grande Fratello hanno dovuto fare una scelta importante: chi mandare al televoto con il rischio che possa uscire dal programma?

Prima di arrivare alle scelte, scopriamo però che il pubblico ha avuto modo di scegliere da casa i preferiti. Ad avere la meglio sono stati Anita, Domenico e Donatella. Loro hanno ricevuto l’immunità, ma hanno potuto fare la loro nomination.

E a proposito di questo vediamo chi sono tutti i nominati del Grande Fratello durante la seconda puntata:

Benedetta ha nominato Giulio ;

ha nominato ; Giulio ha fatto il nome di Matteo ;

ha fatto il nome di ; Omer ha puntato su Matteo ;

ha puntato su ; Giulia ha dato la nomination a Matteo ;

ha dato la nomination a ; Jonas ha votato Omer ;

ha votato ; Omer così come Jonas ha dato la preferenza a Omer ;

così come ha dato la preferenza a ; Grazia invece ha scelto Francesca e Simone (loro formano un unico concorrente);

invece ha scelto e (loro formano un unico concorrente); Francesca e Simone hanno penalizzato Giulio.

I nominati del GF

Spazio poi agli immuni, che esattamente come gli altri, hanno potuto fare le loro scelte. Loro, però, hanno nominato i propri compagni del Grande Fratello in maniera palese, guardandoli dritti negli occhi.

Vediamo quindi le loro decisioni:

Anita ha nominato Giulio ;

ha nominato ; Domenico ha votato Grazia ;

ha votato ; Donatella ha scelto Francesco.

Al termine della puntata del Grande Fratello quindi le nomination hanno previsto quanto segue: i nominati sono Giulio, Matteo e Omer (VOTA IL NOSTRO SONDAGGIO) Chi lascerà la Casa? A sceglierlo sarà il pubblico mediante il televoto (QUI TUTTI I METODI A DISPOSIZIONE).