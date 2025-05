Terminata l’esperienza ad Amici 24 TrigNo ha parlato di Maria De Filippi in una recente intervista. Il cantante ha svelato cosa gli diceva in privato la conduttrice e cosa pensa di lui.

TrigNo parla di Maria De Filippi

TrigNo è ancora incredulo. Non avrebbe mai immaginato di arrivare ad Amici 24 e addirittura trionfare nella categoria “canto”. In una recente intervista a Today ha parlato del rapporto all’interno del programma con Maria De Filippi, del suo percorso (dove ha incontrato la fidanzata Chiara) e di quanto le critiche siano state un incentivo a fare meglio.

Al sito citato TrigNo (nome d’arte di Pietro Bagnadentro) ha confidato che il suo percorso non è stato pulitissimo e come quello di altri suoi compagni, ma è stato in crescita, partendo dal basso. Ha ricordato di come all’inizio, per quanto volesse farsi conoscere come artista e persona, sono emersi solo i suoi lati peggiori e difetti. Lui però ha sempre reagito al meglio alle critiche ricevute, anche dagli insegnanti:

“Per esempio, non sono mai andato a genio a Rudy Zerbi, e piacere a lui è un po’ l’obiettivo di tutti. Ecco, non l’ho presa male: per me lui è stato un grande stimolo sempre, cercare di convincerlo era una sfida”.

E c’è da dire che TrigNo non è nemmeno la prima volta che tenta di partecipare alla trasmissione. Già due anni prima aveva provato, senza riuscirci. L’opportunità c’era, ma si è tirato lui indietro. Motivo? A spiegarlo è stato proprio il cantante:

“Mi sono tirato indietro io, perché non avevo tanti pezzi pronti. Non avevo quasi mai visto Amici, avevo perfino un pregiudizio negativo sui talent”, ha ammesso.

Vivendo a pieno l’esperienza ad Amici però TrigNo ha non solo cambiato idea, ma ha anche trovato l’amore con Chiara. Per lui ha rappresentato un supporto costante e nei momenti di difficoltà si sono fatti forza a vicenda. Nonostante poi in casetta ci sia della sana competizione, tra lui e i suoi compagni non è mai mancato l’affetto.

Infine TrigNo ha anche parlato dei consigli ricevuti da Maria De Filippi nel corso della sua esperienza nel programma:

“In TV se ne vede, magari, uno: in realtà sono cinquanta. Parla a tutti, sempre. In privato e davanti agli altri. Al gruppo e singolarmente. Ha sempre le parole giuste. Cosa mi diceva? Che non avevo la testa, perché per fare questo lavoro bisogna essere dei grandi professionisti. Spero di avere imparato”.

Da queste parole TrigNo non può che trarne insegnamento e beneficio. Ora i pensieri del giovane artista sono tutti concentrati sul lavorare e realizzare il sogno di fare musica.