Andrea Sanna | 15 Maggio 2023

Amici 22

Amici 22 – vince Mattia Zenzola

È giunta alla conclusione l’edizione numero 22 di Amici con la vittoria di Mattia Zenzola. Il ballerino del talent show si è portato a casa la coppa tanto desiderata e sudata in questi mesi e può ritenersi davvero molto fiero di sé.

Ricordiamo infatti che Mattia Zenzola ha già un passato nella scuola, per essere stato protagonista della 21esima stagione. A un passo dalla finale, però, ha dovuto rinunciare al suo sogno ed è stato costretto a fermarsi a causa di un brutto infortunio.

Raimondo Todaro gli aveva promesso però un banco a settembre. Posto che Mattia Zenzola si è guadagnato, con sudore e sacrifici come tutti gli altri compagni. Per lui probabilmente è stata ancora più dura, dato che un posto lo aveva già. In ogni caso il ballerino ha proseguito a testa alta, arrivando fino alla finale e alla vittoria.

In questi mesi ha ricevuto il supporto non solo dei suoi familiari, ma anche di un amico molto speciale: Christian Stefanelli. Loro si sono conosciuti ad Amici 21 e hanno stretto fin da subito un legame davvero importante, tanto da essere ancora oggi molto uniti. L’ex allievo ha fatto il tifo per Mattia Zenzola durante tutto il percorso e, da casa, l’ha difeso ove necessario. Ma come ha reagito ieri dopo la proclamazione?

“Abbiamo vinto! Sei fortissimo fratello mio. Sei il nostro orgoglio, fratello mio e te la sei meritata tutta. Non vedo l’ora di abbracciarti”, queste le primissime reazioni a caldo di Christian Stefanelli poco dopo la proclamazione del vincitore di Amici 22

I commenti su Twitter di Christian Stefanelli per Mattia Zenzola

“Grazie a tutti di cuore”, ha scritto Christian Stefanelli che per tutto il giorno ha incitato i suoi fan a tenersi caldi per votare Mattia Zenzola durante la finale di Amici 22. “Tutta tua, fratello mio. Sono tanto orgoglioso di te”, ha concluso il ballerino della scorsa edizione del talent.