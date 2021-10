1 La reazione di Maxi Lopez

In questi ultimi giorni abbiamo parlato della potenziale crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Adesso, però, parrebbe che di mezzo ci sia messo anche Maxi Lopez, ex compagno della showgirl. Ma prima di capire cosa c’entra l’ex calciatore argentino facciamo un passo indietro per capire meglio la situazione. Sembrerebbe che Icardi abbia tradito la moglie con un’attrice, ovvero Eugenia Suarez.

Nelle sue Stories di Instagram, infatti, è comparsa una scritta che recita: “Otra familia más que te cargaste per z***a“, che significa in italiano: “Hai rovinato una famiglia per un pu****a“. In base alle indiscrezioni, inoltre, la storia andrebbe avanti da diversi mesi. Tra le prove anche un messaggio che la procuratrice sportiva avrebbe mandato a un’amica con su scritto: “Mi sono separata“. Fatto sta, però, che Mauro Icardi ha pubblicato una foto in compagnia di Wanda Nara all’interno della quale le fa gli auguri per la festa della mamma, come tradizionalmente si fa nel suo Paese d’origine.

La presunta Storia di Maxi Lopez

Questo, però, non ha messo fine alla questione. In quanto Wanda ha poi pubblicato una foto in cui si mostra senza anello e la scritta: “Me gusta mas mano sin anillo“, ovvero “Mi piace la mia mano senza anello“. Maxi Lopez, quindi, nelle ultime ore avrebbe postato una Storia in cui si legge la scritta: “Chi la fa l’aspetti” e poi un sondaggio che recita: “Il karma esiste?”. Questa però, come riportano anche molti utenti del web sarebbe del tutto fake. L’ex calciatore, infatti, non avrebbe mai pubblicato niente del genere.

Se della fake news riguardo all’ex attaccante si è praticamente certi, ancora tante domande aleggiano intorno alla storia d’amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Andiamo a leggere, quindi, qualche informazione in più circa la persona che avrebbe causato tutti questi problemi alla coppia. Continuate a leggere…