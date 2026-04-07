Lo Stato delle Cose, programma televisivo condotto da Massimo Giletti, è a rischio chiusura? Un messaggio del conduttore ha fatto nascere il dubbio su un possibile stop da parte della Rai.

Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti prossimo alla chiusura?

Il rischio di chiusura per Lo Stato delle Cose, programma televisivo di Massimo Giletti, in onda su Rai 3, sembra essere sempre più concreto. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti dal programma, in termini di audience, qualcosa sembra non andare per il verso giusto. La trasmissione televisiva ha raggiunto 1.083.000 spettatori, ottenendo così l’8.2% di share, arrivando a conquistare un posto sul podio della serata di Pasquetta, 6 aprile 2026.

Un risultato eccellente, superato solo dal film “Io e te dobbiamo parlare“, che ha conquistato 2.444.000 spettatori, per un 15.7% di share e dalla miniserie “Le donne della Bibbia“, in onda su Canale 5, con 2.042.000 spettatori e il 15.5% di share. Il risultato di Massimo Giletti è buono, ma evidentemente non abbastanza per la Rai, che sembra aver deciso di chiudere la trasmissione. Il successo della serata di Pasquetta potrebbe non essere bastato per evitare la chiusura.

La Rai vuole chiudere Lo Stato delle Cose? Le parole di Massimo Giletti

“I programmi che vanno bene e funzionano vengono chiusi“. Sono queste le parole di Massimo Giletti, che sembra aver voluto lasciare un messaggio particolarmente critico nei confronti della rete. Con questa dichiarazione, il conduttore sembra voler esprimere tutta la sua contrarietà nei confronti della mancata conferma del suo progetto. La causa, secondo alcune voci, sarebbe la difficoltà di avere nuovi fondi per la produzione. La conclusione della stagione in corso è quella prevista dal piano editoriale, come è stato annunciato durante la presentazione dei palinsesti, ma cosa ne sarà del futuro di questo talk show così amato e apprezzato dal pubblico?

Negli ultimi mesi si è parlato diverse volte di una possibile chiusura del programma televisivo Lo Stato delle Cose, ma per il momento non è mai arrivata una conferma o una cancellazione anticipata. Massimo Giletti ha portato avanti la trasmissione con grande passione e grande talento, ma le sue parole hanno un sapore amaro, che fanno pensare che la Rai abbia preso la sua decisione definitiva. Per il momento non è ancora arrivata una conferma ufficiale da parte della Rete, ma il futuro della trasmissione sembra essere sempre più incerto. La possibilità di una nuova edizione de Lo Stato delle Cose rimane ancora in bilico.