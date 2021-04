1 La scelta di Meghan Markle

A seguito della morte del Principe Filippo, deceduto lo scorso 9 aprile, a finire immediatamente al centro dell’attenzione mediatica sono stati Harry e Meghan Markle. Come sappiamo infatti da poco più di un anno il Duca e la Duchessa di Sussex hanno detto addio alla Royal Family inglese, iniziando una nuova vita in America. Come se non bastasse solo qualche settimana fa la coppia ha rilasciato un’intervista bomba ad Oprah Winfrey, durante la quale ha mosso accuse specifiche ad alcuni membri della Famiglia Reale. A quel punto in molti si sono chiesti se Harry e Meghan sarebbero tornati a Londra per il funerale di Filippo, che si svolgerà nella Cappella di San Giorgio, la chiesetta privata che si trova all’interno del Castello di Windsor, dove si sposarono proprio i Sussex tre anni fa.

Tuttavia qualche ora fa è arrivata la conferma. Mentre Harry parteciperà alla funzione, ed è già arrivato a Londra, Meghan Markle non sarà al funerale dei Principe Filippo. Un portavoce di palazzo ha infatti fatto sapere che la Duchessa, per via della sua seconda gravidanza, avrebbe ricevuto un parere dal suo medico, che le avrebbe sconsigliato di mettersi in viaggio. Tuttavia adesso il Mirror rivela il vero motivo per cui Meghan non tornerà a Londra. Stando a quanto si legge, pare che, come svelano alcuni amici, la Markle non voglia stare al centro dell’attenzione mediatica. Un’altra persona vicina alla Duchessa invece afferma:

“Meghan ha detto che partecipare o meno al funerale del Principe Filippo non cambierà il suo rapporto con la Regina. Ha detto che la Regina comprende la sua assenza e vorrebbe che rimanesse sana e salva per il bambino. Questo è il momento opportuno per Harry di riparare il suo rapporto con suo fratello e suo padre. Non ha bisogno di essere lì per questo”.

Pare dunque che Meghan Markle abbia deciso di rimanere in America per non essere al centro dell’attenzione. Tuttavia in molti si chiedono se in futuro la Duchessa riallaccerà i rapporti con la Royal Family, o se invece le tensioni persisteranno. In attesa di capire cosa accadrà, rivediamo le parole del Principe William, che qualche ora fa ha scritto un bellissimo messaggio per ricordare suo nonno.