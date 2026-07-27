Meghan Markle e il principe Harry hanno deciso da trascorre le vacanze in Europa con i figli Archie e Lilibet. Tra bagni al mare e tuffi in piscina, i Duchi di Sussex sono andati anche ad Althorp House, la tenuta degli Spencer nel Northamptonshire, dove è sepolta la principessa Diana. Le foto pubblicate da Meghan hanno subito fatto il giro del web.

Meghan Markle, vacanze in Europa con la famiglia

Meghan Markle, il principe Harry e i loro due figli, Archie e Lilibet sembrano più uniti che mai. La Duchessa di Sussex ha infatti condiviso una serie di foto su Instagram delle vacanze trascorse in Europa, per l’esattezza nel Regno Unito, foto che li ritraggono sorridenti e molto sereni. Tra bagni al mare, tuffi in piscina e passeggiate, Harry e Meghan si sono goduti momenti preziosi con i propri figli. I Duchi di Sussex, durante la loro vacanza, sono stati anche nel Northamptonshire, dove si trova la tenuta degli Spencer, l’Althorp House, dove Diana ha trascorso la sua infanzia.

Meghan Markle porta i figli alla casa di Diana: le foto di Althorp commuovono

Era il 2022 l’ultima volta che Archie e Lilibet sono stati nel Regno Unito. Per questo le foto pubblicate su Instagram da parte di Meghan Markle hanno fatto subito il giro del web. I Duchi di Sussex, come detto, hanno trascorso le vacanze nel Regno Unito. recandosi anche nel Northamptonshire, dove si trova la tenuta degli Spencer, l’Althorp House. Qui Lady D vi ha trascorso la sua infanzia e, in un’isola all’interno dell’Oval Lake della tenuta, vi è anche la sua tomba. E’ dunque probabile che Harry e Meghan vi abbiano fatto visita con i figli. La foto che ha commosso di più è quella proprio del principe Harry che insieme ad Archie e Lilibet percorre il sentiero alberato nella tenuta di Althorp. Tutti e tre hanno in mano grandi mazzi di fiori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Meghan Markle e il principe Harry ospiti di Charles Spencer

Meghan Markle, il principe Harry e i loro due figli, Archie e Lilibet, hanno come visto trascorso le vacanze nel Regno Unito, dove sono stati anche ospiti dello zio di Harry, Charles Spencer, nella tenuta nello Northamptonshire. Si tratta di una delle tenute più antiche dell’Inghilterra e si estende per 13.000 acri. Appartiene agli Spencer da 500 anni, con Lady D che vi visse a partire dal divorzio dei suoi genitori sino al matrimonio con Carlo. Visto che il sito web della tenuta segnalava la chiusura nelle date del 10 e 11 luglio si suppone che Meghan e Harry vi siano stati ospiti proprio in quei giorni, assieme ai loro due figli.