Negli ultimi anni Shakira è tornata spesso al centro dell’attenzione internazionale, non solo per la sua musica ma anche per la fine della relazione con Gerard Piqué. La cantante colombiana ha raccontato il dolore della separazione attraverso alcuni dei suoi brani di maggior successo, trasformando la propria esperienza personale in musica. Parallelamente, è cambiata anche la sua vita privata, comprese le città che ha chiamato casa. Nel corso della sua carriera l’artista ha costruito un importante patrimonio immobiliare, acquistando proprietà di lusso tra Europa, Stati Uniti e Caraibi. Dalla storica villa di Barcellona alla residenza di Miami, fino a una suggestiva isola privata alle Bahamas, ecco dove vive e quali sono le sue proprietà più esclusive.

Dove vive Shakira: la villa di Barcellona e il ritorno a Miami

Per molti anni Shakira ha vissuto a Barcellona insieme a Gerard Piqué, città scelta quando la coppia decise di costruire una famiglia. La loro abitazione si trova nel prestigioso quartiere di Pedralbes, una delle zone residenziali più esclusive della città catalana. La villa, acquistata per circa 5,9 milioni di dollari, è una moderna residenza distribuita su più livelli e circondata dal verde. Al suo interno dispone di sette camere da letto, due cucine, una piscina privata e una palestra. Gli ambienti sono caratterizzati da grandi vetrate che garantiscono luminosità naturale, pavimenti in parquet chiaro e arredi moderni dominati dalle tonalità del bianco.

Dopo la separazione da Piqué, il calciatore è tornato nel suo precedente appartamento, mentre Shakira ha continuato a vivere nella villa insieme ai figli per un periodo, prima di scegliere di trasferirsi nuovamente negli Stati Uniti. La cantante possiede infatti una splendida residenza a Miami, acquistata già nel 2001 per poco meno di tre milioni di dollari. La villa si estende su oltre 8.000 piedi quadrati e comprende sei camere da letto, otto bagni, un ampio soggiorno affacciato sul giardino, una zona pranzo e una palestra privata. Sebbene l’immobile sia stato messo in vendita negli ultimi anni, resta una delle proprietà più iconiche dell’artista.

Shakira: l’investimento nelle Bahamas

Oltre alle residenze negli Stati Uniti e in Spagna, Shakira figura anche tra i proprietari di una porzione di isola privata alle Bahamas. L’acquisto risale al 2011 ed è stato effettuato insieme a due grandi nomi della musica internazionale: Roger Waters, storico membro dei Pink Floyd, e il cantante spagnolo Alejandro Sanz. L’operazione, dal valore di circa 15 milioni di dollari, non nasce come semplice investimento immobiliare personale, ma come progetto destinato allo sviluppo turistico di lusso.

L’isola, situata nell’arcipelago delle Berry Islands, offre cinque spiagge di sabbia bianca, lagune naturali, baie e una vegetazione tropicale incontaminata. Non è noto se Shakira disponga di una residenza privata sull’isola, ma la proprietà rappresenta uno degli investimenti più prestigiosi del suo patrimonio immobiliare. Tra ville esclusive, panorami mozzafiato e progetti internazionali, le case della popstar raccontano il percorso di una delle artiste più influenti della musica mondiale.