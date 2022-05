Mercedesz Henger prima e dopo, com’è cambiata dalla sua prima Isola dei famosi: le foto a confronto

Per Mercedesz Henger questa è la seconda esperienza da naufraga. Vediamo com'è cambiata da quella prima volta all'Isola dei famosi.

Com’è cambiata Mercedesz Henger dall’Isola dei famosi 2016 alla 2022

Questa sera, venerdì 6 maggio, sono sbarcate all’Isola dei famosi tre nuove naufraghe: Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Maria Laura De Vitis. Proprio per la figlia di Eva Henger questa è la seconda volta nel reality, la prima volta è stata nel 2016. E in quella occasione si fece molto notare per le sue grandi capacità nelle varie prove ricompensa e leader.

Da quella prima volta all’Isola sono passati ben sei anni. A quel tempo Mercedesz aveva 25 anni ed era ancora molto piccolina, parlando da un punto di vista estetico. Il cambiamento fisico, quindi, si nota molto. Proprio nel 2016 fu messo a confronto il prima e dopo il percorso nell’Isola dei famosi e si notò il grande dimagrimento avvenuto.

In questi anni Mercedesz Henger non è tornata al suo fisico precedente, ma si è dedicata molto all’attività fisica, trasformando il suo corpo e rendendolo molto tonico e anche muscoloso.

Sul suo profilo Instagram ci sono molte foto dalle quali possiamo notare questo cambiamento fisico. Come sarà questa volta per Mercedesz l’esperienza sull’Isola?

