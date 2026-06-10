La depressione è un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico, soprattutto quando viene raccontata da chi ha vissuto una crisi profonda in prima persona. Il percorso del comico milanese Gianmarco Pozzoli riporta l’attenzione sull’impatto che eventi personali e professionali possono avere sulla salute mentale, e sull’importanza di riconoscere i segnali del disagio e chiedere aiuto senza esitazioni.

Il racconto di Gianmarco Pozzoli e la diffusione del video sui social

Il comico milanese Gianmarco Pozzoli, conosciuto anche per il progetto digitale The Pozzolis Family, ha pubblicato sui propri profili un video diventato rapidamente virale. Nel filmato, l’artista ha scelto di esporsi senza la consueta ironia che lo ha sempre caratterizzato, raccontando in modo diretto il periodo più complesso della sua vita dopo la separazione da Alice Mangione.

L’annuncio della fine del matrimonio, reso pubblico nel luglio 2025, aveva già segnato un passaggio delicato, ma nel video Pozzoli chiarisce come le conseguenze siano state molto più profonde: perdita del lavoro, fine del progetto condiviso e un progressivo isolamento emotivo. Il messaggio ha raccolto in poche ore migliaia di reazioni, segno di quanto le sue parole abbiano colpito il pubblico.

Il crollo emotivo e la depressione di Gianmarco Pozzoli

Nel racconto emerge con forza la fase di smarrimento vissuta da Gianmarco Pozzoli, che descrive un vero e proprio crollo psicologico. “In meno di un anno ho perso tutto: il lavoro, un matrimonio, e la Pozzolis Family è solo un ricordo. Ero a Roma, lontano da tutto, nel periodo più buio della mia vita. Ero una foglia morta che rotolava per le strade. Solo il palco mi ridava per qualche ora un’apparente vitalità. Ma fuori da lì, ero vuoto, smarrito, finito. Ero ormai indifferente alla gioia. Io, la leggerezza, non sapevo più che cosa fosse. Sentivo di non appartenere più a nessun luogo, a nessuna persona. ‘Devi gestire l’onda!’. Ma se nel mare tolgono l’acqua… ”.

Il disagio si è aggravato anche fisicamente: “Ho perso 14 chili. Sono sparito dal web e anche per i miei figli ero la brutta copia indebolita del loro padre. Una grave forma di depressione mi ha colto di notte e ha incominciato a mangiarmi da dentro. E non se n’è andata per tre interminabili mesi, durante i quali ho commesso un grave errore: non ho contattato immediatamente uno specialista per iniziare una terapia. Non fatelo. Agite subito”.

Il ricovero e il messaggio di speranza di Gianmarco Pozzoli

La svolta è arrivata con la decisione di farsi aiutare presso il reparto specializzato del Ospedale San Raffaele Turro, dove Pozzoli ha affrontato un percorso di cura e consapevolezza. Nel video racconta anche l’impatto umano di quell’esperienza: “Lì ho visto da vicino altre persone, che in maniera anche più seria e da molto più tempo, non riuscivano più a sorridere, e a godere della luce del sole, non riconoscevano più il dono della vita. I nostri letti erano le nostre grotte nelle quali rifugiarsi. Alcuni di loro si sono ripresi, altri, continuano la loro battaglia contro la depressione”.

Oggi il comico afferma di stare meglio grazie al supporto medico: “Sono stato aiutato da uno specialista che mi ha rimesso in sesto. Più forte di prima, più ottimista, presente con i figli e aperto con le persone conosciute e sconosciute”. Il suo messaggio finale è un invito diretto a non ignorare il disagio mentale: “Intervenite il prima possibile. Non fate il mio errore, non perdete tempo. Vi meritate di essere felici. Subito”.

La vicenda di Gianmarco Pozzoli lascia una riflessione che va oltre la singola esperienza personale e riguarda più in generale il rapporto tra fragilità e visibilità pubblica. Anche una carriera costruita sull’ironia e sulla leggerezza può attraversare fasi di rottura profonda, in cui ciò che resta fuori scena è molto più complesso di ciò che si mostra. Il suo racconto, infatti, non si limita alla cronaca di un periodo difficile, ma diventa la testimonianza di quanto sia rischioso rimandare l’ascolto di sé. In questo senso, il valore del messaggio finale non sta solo nell’invito a chiedere aiuto, ma nel riconoscere che la sofferenza psicologica non è un punto di arrivo inevitabile: può essere affrontata, se intercettata e accolta senza ritardi e senza isolamento.