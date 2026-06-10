Chanel Totti, chi è il nuovo fidanzato (di cui tutti parlano)

Nel mondo del gossip e dei social torna a far parlare di sé Chanel Totti, finita al centro dell’attenzione per alcune indiscrezioni sulla sua vita privata. Dopo la fine della relazione con Cristian Babalus, infatti, il suo nome è stato recentemente accostato a quello del rapper Le One, alimentando curiosità e ipotesi tra fan e community online. È davvero il suo nuovo fidanzato? Ecco cosa sappiamo.

Chanel Totti sotto i riflettori e la vittoria a Pechino Express 2026

A soli 19 anni Chanel Totti è ormai una presenza stabile nel panorama social, dove si è costruita una notorietà autonoma pur partendo da una famiglia già costantemente esposta ai media. Figlia dell’ex capitano della Roma Francesco Totti e della conduttrice Ilary Blasi, è cresciuta in un ambiente in cui la dimensione pubblica e quella privata si sono intrecciate inevitabilmente. Nel tempo ha saputo trasformare questa esposizione in un punto di forza, costruendo un profilo social seguito soprattutto da un pubblico giovane, attratto dal suo stile spontaneo e dalla narrazione quotidiana della sua vita.

Chanel è riuscita a conquistare la vittoria a Pechino Express 2026, in coppia con Filippo Laurino, al termine di un percorso lungo e impegnativo tra Indonesia, Cina e Giappone. Il duo, ribattezzato “I Raccomandati”, ha affrontato prove fisiche e strategiche lungo oltre 5000 chilometri, arrivando fino alla finale di Kyoto e riuscendo a imporsi sulle altre coppie in gara . Un risultato che ha sorpreso il pubblico e che ha segnato una delle edizioni più seguite del programma, consolidando ulteriormente la popolarità della giovane protagonista.

Indizi social e voci di un possibile flirt tra Chanel Totti e Le One

Negli ambienti del gossip, secondo quanto riportato da Webboh, il nome più ricorrente accostato a Chanel è quello del rapper Le One, pseudonimo di Gaetano Di Maio. Gli indizi che hanno alimentato le ipotesi nascono soprattutto da alcune coincidenze social e da presenze condivise in eventi pubblici. Durante una recente esibizione in una discoteca nei dintorni di Milano, l’artista si è esibito davanti a un pubblico in cui era presente anche Chanel, che in alcune immagini circolate online appare sul palco.

Un altro elemento che ha acceso le speculazioni è uno scatto pubblicato dalla stessa Chanel, in cui si vede una finestra con vista sul Duomo di Milano. Il dettaglio ha portato alcuni utenti a ipotizzare una possibile permanenza nella stessa struttura alberghiera del rapper, anche se non esistono conferme in merito.

A questo si aggiunge il fatto che i due non sono nuovi a incroci pubblici: già in passato avevano condiviso il palco durante un’altra performance, rafforzando l’idea di una conoscenza che va oltre il semplice incontro casuale. Il fatto che si seguano reciprocamente su Instagram è diventato un ulteriore elemento di discussione, tipico delle dinamiche del gossip contemporaneo, dove anche piccoli segnali vengono amplificati dai social.

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Chanel Totti, chi è il nuovo fidanzato (di cui tutti parlano)

Sul piano artistico, Le One rappresenta una delle nuove voci della scena urban italiana. Nato a Nocera Inferiore, ha iniziato a scrivere testi in adolescenza, sviluppando uno stile che unisce sonorità melodiche e influenze rap contemporanee. Il successo iniziale è arrivato con “Addo staje”, brano che gli ha permesso di ottenere una forte visibilità e la certificazione di Disco d’Oro, aprendo la strada a una crescita costante nel mercato musicale digitale.

Oggi il suo profilo social è in forte espansione: supera i 321mila follower su Instagram e i 336mila su TikTok, dove ha accumulato oltre 10 milioni di like grazie a contenuti legati alla musica e alla vita da artista emergente. Su Spotify raggiunge circa 1,2 milioni di ascoltatori mensili, un dato che lo colloca tra i nomi in crescita della scena urban italiana. Tra i suoi brani più ascoltati spiccano “Yamal”, certificato Disco d’Oro con oltre 30 milioni di stream, “Diego”, che supera i 12 milioni, e soprattutto “Addo Staje”, che si avvicina ai 44 milioni di ascolti ed è certificato Disco di Platino.

Nel 2025 ha pubblicato il suo primo EP composto da nove tracce, segnando un passaggio importante nella sua carriera. Il progetto include collaborazioni con artisti come El Chapo Junior, Christian Liguori e Villabanks, contribuendo a consolidare la sua presenza nella scena urban e ad ampliare il suo pubblico.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sul presunto legame tra Chanel Totti e il rapper Le One. Le indiscrezioni restano tali e si basano principalmente su segnali social e coincidenze pubbliche che, come spesso accade nel mondo del gossip, alimentano ipotesi ma non offrono certezze. In attesa di eventuali dichiarazioni dirette, la vicenda continua a suscitare curiosità.