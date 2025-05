Il duetto più imprevedibile infiamma il GialappaShow! Alessandra Amoroso, ospite d’eccezione, ha duettato con Annalaisa sulle note di “I’m Outta Love” di Anastacia, ma in chiave rivisitata… e decisamente ironica!

Il duetto tra Alessandra Amoroso e Annalaisa

Il palco del Gialappa Show ha tremato sotto il peso di un duetto inaspettato e decisamente esilarante. Alessandra Amoroso e Annalaisa (parodia su Annalisa realizzata da Brenda Lodigiani) hanno unito le loro voci – e la loro autoironia – per una performance che ha fatto il giro del web in poche ore. La cantante e l’attrice si sono lanciate in una reinterpretazione completamente rivisitata di “I’m Outta Love” di Anastacia, mescolando potenza vocale e comicità surreale.

La sorpresa non è stata tanto il duetto in sé, quanto la chiave ironica con cui è stato costruito. Gesti esagerati, espressioni teatrali, intermezzi comici e una complicità sul palco degna di una coppia artistica rodata. Alessandra Amoroso e Annalaisa si sono letteralmente “prese in giro”, prendendo in prestito la potenza del brano originale per ridere di sé stesse.

A rendere ancora più gustoso il tutto, le incursioni del trio comico del GialappaShow, che hanno commentato la performance in tempo reale con battute taglienti e fuori copione. Ma ciò che ha colpito il pubblico è stata la capacità di Alessandra e Annalaisa di non prendersi sul serio, pur mantenendo altissimo il livello vocale.

Il GialappaShow ha così centrato ancora una volta l'obiettivo: intrattenere con qualità, ironia e ospiti capaci di mettersi in gioco. E il pubblico ha premiato: sui social, il video del duetto di Alessandra Amoroso e Annalaisa è diventato virale in pochissimi istanti. D'altronde, quando due vere artiste si lasciano andare, lo spettacolo è assicurato.

Sono tanti però i momenti divertenti che hanno visto protagonista Alessandra Amoroso