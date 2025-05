Daniele Doria ha vinto Amici 24 e mentre Maria De Filippi lo annunciava in diretta su Canale 5, a casa del ballerino, a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, la piazza esplodeva dalla gioia.

Trentola Ducenta in festa per Daniele Doria, il vincitore di Amici 24

Una notte indimenticabile per Trentola Ducenta, che ha visto il suo concittadino Daniele Doria trionfare nella finalissima di Amici 24.

Il giovane ballerino, impegnato a Roma per la finale svoltasi in diretta, è stato seguito con emozione da amici, familiari e tantissimi cittadini, riunitisi in piazza per tifare insieme di fronte a un maxi schermo.

Il momento più atteso della serata è arrivato verso la fine della puntata, quando Maria De Filippi doveva annunciare vincitore, tra Daniele e Trigno, per il quale anche Asti si era mobilitata.

Una volta apparsa la carta con il volto di Daniele in studio ad Amici, sotto le note di We Are the Champions, la piazza di Trentola è letteralmente esplosa di gioia: urla, applausi, lacrime e abbracci hanno invaso le strade del paese campano.

I video diventati virali sui social immortalano l’istante esatto in cui le carte di Daniele e Trigno smettono di girare e si ferma al centro quella del ballerino, con la voce della conduttrice che conferma la sua vittoria. La folla esulta, tra la commozione.

A TRENTOLA C’È STATO IL MIRACOLO

STASERA FINALMENTE L’ACQUA CUOCE I FAGIOLI pic.twitter.com/XxUjVxwVb3 — selene.🌙. (@seleene_luna1) May 18, 2025

La città ha voluto così rendere omaggio a un giovane talento cresciuto tra le sue strade, che con impegno, sacrificio e passione ha conquistato il cuore del pubblico e della giuria del talent di Canale 5.

Per tutta la durata della finale, Trentola Ducenta ha vissuto un clima di trepidazione e orgoglio. Gli amici di Daniele e tantissimi concittadini hanno voluto esserci, in un evento che ha unito la comunità come poche altre volte.