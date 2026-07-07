L’estate 2026 è entrata nel vivo e, come ogni anno, molti volti noti dello spettacolo hanno già dato il via alle vacanze. Tra loro c’è anche Elisabetta Canalis, che ha momentaneamente lasciato la sua casa di Los Angeles per rientrare in Italia. Questa volta, però, la showgirl non ha fatto tappa a Milano, città dove trascorre spesso parte del suo tempo per motivi di lavoro, ma ha scelto di tornare nella sua terra d’origine: la Sardegna. Attraverso i social, Canalis ha condiviso alcuni momenti della sua permanenza ad Alghero, tra giornate di relax, mare cristallino e sessioni di surf, mostrando ancora una volta il forte legame con i luoghi in cui è cresciuta.

Elisabetta Canalis in Sardegna: mare, relax, bikini e occhiali da sole

Per Elisabetta Canalis il ritorno ad Alghero rappresenta ormai una tradizione estiva. Ogni anno la showgirl raggiunge la città dove è nata insieme alla figlia Skyler Eva, trascorrendo alcuni giorni nella casa di famiglia per godersi un periodo di tranquillità lontano dagli impegni professionali. Tra le immagini pubblicate sui social spiccano quelle scattate nella splendida località di Spiaggia di Mugoni, situata all’interno della suggestiva Baia di Porto Conte. Acque limpide, sabbia chiara e paesaggi incontaminati hanno fatto da sfondo alle giornate dell’ex velina, che ha alternato momenti di relax a escursioni e attività sportive.

Per le sue giornate al mare, Elisabetta Canalis ha scelto un look semplice ma di grande impatto. La showgirl ha sfoggiato un bikini monocromatico color fucsia acceso, caratterizzato da un reggiseno a triangolo e da uno slip sgambato che ha valorizzato la sua silhouette. Il costume, firmato Colorsuper, ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan, diventando protagonista delle immagini condivise su Instagram.

La scelta del colore vivace conferma uno dei trend più forti dell’estate 2026, che vede protagoniste tonalità brillanti e vitaminiche perfette per esaltare l’abbronzatura. Ma a conquistare tutti sono stati i suoi occhiali da sole.

Elisabetta Canalis, occhiali da sole a mascherina: il ritorno agli anni 2000

A completare il look balneare della showgirl sono stati gli accessori. Canalis ha infatti scelto un paio di occhiali da sole a mascherina con lenti specchiate multicolor, riportando sotto i riflettori uno dei trend più iconici dei primi anni Duemila. Le montature oversize dal gusto sportivo stanno vivendo una nuova stagione di successo, grazie alla loro capacità di unire stile e praticità. Oltre a proteggere efficacemente dai raggi solari, rappresentano infatti un accessorio perfetto per chi desidera un look glamour anche in spiaggia.

Tra bikini dai colori accesi, occhiali vintage e panorami mozzafiato della Sardegna, Elisabetta Canalis conferma ancora una volta il suo stile inconfondibile, trasformando una semplice vacanza ad Alghero in una fonte di ispirazione per gli appassionati di moda estiva.