Questa sera la finale dell’Eurovision Song Contest 2025 vede tra le presentatrici anche Michelle Hunziker, che ha rivolto un pensiero all’Italia.

Le parole di Michelle Hunziker

Saltato l’appuntamento con Affari Tuoi per lasciare spazio all’Eurovision 2025. Ecco che alle 21:00 spaccate dopo una cerimonia di apertura siamo entrata nel vivo della puntata. A condurre Sandra Studer e Hazel Brugger, nel corso delle due semifinali. Ma stasera in occasione della puntata più speciale ha preso parte alla serata anche Michelle Hunziker.

L’amata conduttrice, nata a Sorengo (in Svizzera per l’appunto), vive da tantissimi anni in Italia. Quindi per questa finale dell’Eurovision è stata scelta alla conduzione della kermesse. Un grande privilegio non solo per il suo Paese d’origine, ma anche per la nostra terra che l’ha accolta da giovanissima e si è tanto affezionata a lei, complice anche il passato matrimonio con Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker si è subito presa la scena all’Eurovision Song Contest 2025 e quando ha avuto modo di prendere la parola ha voluto rivolgere un pensiero a tutti gli italiani e dunque al nostro Paese. Un gesto che è stato apprezzato con grande calore da tutto il popolo tricolore.

“Buonasera a tutti gli italiani nel mondo che seguono l’Eurovision”, ha detto Michelle Hunziker visibilmente emozionata, per poi destreggiarsi meravigliosamente anche in inglese e non solo. Insomma la serata delle grandi occasioni per la conduttrice ma anche un pizzico di orgoglio per noi italiani.