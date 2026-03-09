Trama e anticipazioni di Io sono Farah dal 9 al 13 marzo 2026 con il gran finale dell’amata serie turca: ecco come finisce.

Anticipazioni Io sono Farah 9 marzo

Mehmet chiede a Bade di sposarlo e spera di poter costruire un futuro insieme. Lei però in lacrime rifiuta la proposta.

Intanto Behnam convoca a cena la madre, lo zio e Merjan. Ma questo incontro ha un risvolto inaspettato. L’uomo infatti estrae la pistola e costringe delle condizioni: Akbar viene arrestato, Rahsan costretta a lasciare il Paese e tornare in Iran e Merjan invece al suo fianco.

Il giorno dopo Tahir confessa a Salim di aver alterato delle prove per far ricadere la colpa su Farah.

