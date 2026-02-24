Milano si appresta a ospitare un evento esclusivo che combina l’energia della settimana sanremese con il prestigio raffinato dell’alta moda italiana. L’ottava edizione della Milano Luxury Fashion Week rafforza la propria importanza nel panorama fashion nazionale e richiama professionisti del settore, designer affermati, artisti, imprenditori e numerosi volti noti del mondo dello spettacolo.

La manifestazione anima gli spazi eleganti dell’Hotel Principe di Savoia, simbolo storico di classe e tradizione nel cuore del capoluogo lombardo. A partire dalle ore 14.00, gli ospiti partecipano a un pomeriggio ricco di contenuti, creatività e spettacolo di altissimo livello, tra sfilate curate nei minimi dettagli e momenti di confronto diretto.

L’organizzazione e le prime collezioni protagoniste

L’evento prende forma grazie all’esperienza di U&G Luxury Events Milano, realtà specializzata nella progettazione di appuntamenti di fascia alta. Alla conduzione dell’intera giornata troviamo Ester Uggiosi, che guida il pubblico con eleganza, sicurezza e competenza lungo ogni fase del programma.

La prima parte della passerella valorizza l’eccellenza sartoriale italiana e la ricerca stilistica contemporanea. In apertura interviene Donatella Vertua, che presenta una collezione capace di raccontare una femminilità moderna attraverso linee sofisticate, tagli raffinati e dettagli studiati con attenzione meticolosa.

Subito dopo il pubblico osserva le creazioni di Jelis Milano, marchio che interpreta l’eleganza urbana con sensibilità attuale e mette in risalto ogni sfumatura della donna contemporanea, dinamica e consapevole.

Chiude la prima sessione PM Arte e Moda by Pierangelo Masciadri, che propone sete preziose nate da una tradizione tessile di altissimo livello qualitativo. Le sue creazioni uniscono arte e moda in un equilibrio armonioso e distintivo, capace di esprimere identità culturale e ricercatezza stilistica.

Il ritorno di Lele Mora e Costantino Vitagliano sul palco

Tra una sfilata e l’altra, il programma offre uno spazio dedicato al dialogo e al racconto personale. Sul palco salgono Lele Mora e Costantino Vitagliano, protagonisti di un sodalizio artistico che ha segnato un periodo importante della televisione italiana.

A vent’anni dal loro primo progetto condiviso, i due si ritrovano davanti al pubblico e ripercorrono momenti simbolici del loro percorso professionale. Alternano ricordi, riflessioni sincere e nuove prospettive sul presente. Durante l’intervista dichiarano: “Il tempo ci ha insegnato molto”, offrendo uno spaccato autentico della loro evoluzione personale e lavorativa.

Musica dal vivo e ritmo per le passerelle

La Milano Luxury Fashion Week arricchisce il programma con esibizioni musicali capaci di coinvolgere il pubblico e creare un’atmosfera vibrante. Sul palco si esibisce Luca di Stefano, giovane artista catanese che porta sonorità blues e soul intense, profonde e ricche di emozione.

Accanto a lui, Nhila propone brani che fondono pop punk e vibrazioni moderne, dando voce alla nuova generazione musicale con energia, carattere e personalità.

Le modelle sfilano seguendo la selezione musicale curata da Giuliano Porcelli, che costruisce un sottofondo dinamico e coerente con l’identità stilistica dei brand presenti.

Apertura internazionale e messaggio contro la violenza

La seconda parte della manifestazione amplia l’orizzonte verso scenari internazionali e contenuti di forte valore culturale. In apertura interviene Antonio Tarantino, che presenta una proposta stilistica definita da precisione sartoriale e grande attenzione ai dettagli.

Successivamente sfila Matí Marten, designer che combina funzionalità ed estetica in una visione contemporanea, versatile e innovativa. Segue FlyStyle Tenerife, brand che unisce glamour e spirito mediterraneo in collezioni dal carattere deciso e riconoscibile.

Chiude l’evento Fridami by Manuela Carnini, che porta in passerella un messaggio chiaro contro la violenza sulle donne. La moda diventa uno strumento concreto di sensibilizzazione sociale e culturale, capace di unire creatività, responsabilità e impegno civile in un’unica esperienza significativa.

Tra gli ospiti presenti figurano Simona Tagli, Joss, Rosy Dilettuso, Franklin Santana, Biagio Danelli, Luana Pardon, Melanie Francesca, Nikita, Georgia Ambrosoli, Virginia Tacconi e Franco Battaglia, insieme a numerosi professionisti del settore.

La comunicazione stampa riceve il coordinamento di Fabio Scarpati, mentre partner di prestigio come Semeraro, Wellforlife, La Boutique dei Capelli, il floral designer Symon Mattio e Andrea Mora sostengono concretamente l’iniziativa.

Milano conferma ancora una volta il proprio ruolo di capitale dello stile e della creatività, offrendo un evento che unisce spettacolo, talento, eleganza e responsabilità sociale in un’unica esperienza intensa e memorabile.

