Ex protagonista di Un medico in famiglia è incinta e sta per diventare mamma per la terza volta: ecco di chi si tratta.

Gioia per l’ex volto di Un medico in famiglia

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata un’ex protagonista di Un medico in famiglia, che sui social ha annunciato di essere incinta. Di chi parliamo? Nientemeno che di Domiziana Giovinazzo. Come i fan storici ricorderanno, l’attrice all’interno della serie vestiva i panni di Elena Martini, la figlia di Lele.

Dopo la fine dello show tuttavia Domiziana ha deciso di abbandonare il mondo della recitazione, per dedicarsi alla famiglia e ai social. In questi anni, come se non bastasse, la Giovinazzo si è concentrata sulla sua vita privata e dopo il matrimonio con il marito Francesco ha dato alla luce due figli.

In queste ore tuttavia la coppia ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa e di aspettare un terzo bambino. Con un tenero video postato sui social così l’ex protagonista di Un medico in famiglia ha dichiarato:

«La vita è un dono che si rinnova ogni volta che un cuore sceglie di arrivare nel mondo. Oggi il nostro è colmo di gratitudine e meraviglia. E che dire di voi…Lollo e Leo non state più nella pelle, nei vostri occhi percepisco già la promessa di protezione, complicità e amore infinito nei suoi confronti. La vita ci insegna che l’amore vero non si divide, ma si moltiplica, che la felicità non è qualcosa da cercare lontano, ma cresce tra le mura di casa, nelle risate dei figli, negli abbracci che profumano di futuro. Tu sei già parte dei nostri sogni, dei nostri pensieri, del nostro cuore. Ti aspettiamo con un amore che non ha misura».

Il futuro della serie

Mentre il web si sta congratulando con Domiziana Giovinazzo e suo marito per la lieta notizia, in questi mesi in molti si sono chiesti se Un medico in famiglia sarebbe tornato con una nuova stagione. A rispondere a questa domanda ci ha così pensato Lino Banfi che, nel corso di un’intervista con il Corriere della Sera, ha annunciato che lo show non farà ritorno. Queste le sue dichiarazioni in merito:

«Nonno Libero non tornerà più, abbiamo tentato con Giulio Scarpati e Milena Vukotic di fare l’ultima serie di Un medico in famiglia, anche solo due o tre puntate per salutare il pubblico ma i dirigenti Rai non hanno voluto, resta il bel ricordo delle undici serie».

