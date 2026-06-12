Giovanni Alongi conquista per la quinta volta il MioDottore Awards come angiologo più apprezzato d’Italia: innovazione e trattamenti non invasivi per le vene dalla Sicilia a Roma

Giovanni Alongi per la quinta volta si aggiudica il MioDottore Awards

Premiato l’8 giugno 2026 a Milano , il fondatore dei centri Angiocor guida un team di 12 professionisti che hanno trattatooltre 30mila pazienti. Da settembre l’espansione arriva a Roma. Per la quinta volta il dottor Giovanni si Alongi aggiudica il MioDottore Awards, prestigioso riconoscimento assegnato sulla base delle recensioni dei pazienti, dell’attività professionale e dell’apprezzamento espresso dalla comunità medica. Un risultato che conferma il ruolo di Alongi come uno degli specialisti di riferimento in Italia nel trattamento delle patologie venose e del lipedema.

Agrigentino di nascita, Alongi ha costruito negli anni un percorso professionale fondato sull’innovazione, sulla centralità del paziente e sul continuo sviluppo di tecniche mini-invasive per la cura delle vene varicose, dell’insufficienza venosa cronica, dei capillari e delle principali patologie della circolazione degli arti inferiori. È particolarmente noto per il trattamento delle safene senza intervento chirurgico attraverso il Metodo Angiocor®️ e procedure mini-invasive che consentono di trattare efficacemente anche casi avanzati in maniera ambulatoriale e non invasiva.

Oggi il suo nome è legato ad Angiocor, una rete di centri specializzati presente a Palermo, Messina, Agrigento e, dal 2026, anche a Roma. Negli anni il gruppo ha seguito oltre 30mila pazienti, affermandosi come punto di riferimento per la diagnosi e il trattamento delle patologie venose e linfatiche attraverso protocolli innovativi e trattamenti sempre meno invasivi.

L’innovazione rappresenta uno dei pilastri della crescita di Angiocor. Attraverso il Metodo Angiocor®️, che integra esperienza clinica, diagnostica avanzata e tecnologie di ultima generazione, il gruppo ha sviluppato protocolli innovativi per il trattamento delle vene varicose, dell’insufficienza venosa, del lipedema e mediante la tecnica CLACS per i capillari degli arti inferiori. Nei prossimi anni Angiocor sarà inoltre tra le prime realtà al mondo a introdurre una nuova tecnologia HIFU di ultima generazione per il trattamento non invasivo delle safene e dell’insufficienza venosa, confermando la propria vocazione a offrire ai pazienti soluzioni sempre più efficaci, sicure e meno invasive.

«Questo premio mi rende particolarmente orgoglioso perché nasce sia dal giudizio delle persone che abbiamo curato sia dal voto degli altri colleghi angiologi», commenta Alongi. «Le vene varicose, l’insufficienza venosa e il lipedema possono avere un impatto importante sulla vita quotidiana, sul benessere e sull’autostima. Il nostro obiettivo è offrire soluzioni efficaci, sicure e il meno invasive possibile, mettendo sempre il paziente al centro del percorso di cura».

Il successo professionale di Alongi è strettamente legato anche al lavoro della squadra che lo affianca. Angiocor può contare oggi su 12 professionisti, tra cui quattro medici angiologi formati direttamente dal fondatore: il dottor Amoroso, il dottor Cavallaro e il dottor Cervi, che condividono gli stessi protocolli clinici e la stessa filosofia di cura. Alongi è inoltre relatore nei più importanti congressi internazionali di flebologia e medicina vascolare.

Parallelamente, la struttura ha ampliato la propria attività con un servizio dedicato al trattamento non chirurgico del lipedema, una patologia cronica che colpisce prevalentemente le donne e può causare dolore, gonfiore, pesantezza degli arti e limitazioni funzionali. Attraverso un approccio multidisciplinare che integra medicina, nutrizione, tecnologie avanzate e cambiamento dello stile di vita, Angiocor rappresenta oggi uno dei centri di riferimento in questo settore emergente.

Il quinto MioDottore Awards rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche la conferma della crescita di Angiocor, un modello nato in Sicilia e oggi in espansione verso Roma e tutta l’Italia. Una realtà che continua a investire in innovazione, tecnologie avanzate e trattamenti non invasivi per offrire ai pazienti soluzioni sempre più efficaci per la salute delle vene e delle gambe.