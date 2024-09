Il 10 settembre 2024 prende il via la nuova edizione di Temptation Island e tra le coppie troviamo anche Michele e Millie. Per scoprire tutte le informazioni più importanti sui concorrenti continuate a leggere. Tutto su età, vita privata e profilo Instagram.

Chi sono Michele e Millie

Nome e Cognome: Michele e Millie

Data di nascita: Michele è nato nel 1996 e Millie è nata nel 2000

Luogo di nascita: Rimini

Età: Michele ha 28 anno e Millie ha 24 anni

Tatuaggi: hanno tutti e due diversi tatuaggi

Profilo Instagram: Al momento non sono noti i loro profili Instagram

Michele e Millie età e biografia

Chi sono Michele e Millie, la settima coppia di Temptation Island 2024? Al momento non conosciamo la loro data di nascita completa, ma sappiamo che Michele è nato nel 1996 e Millie nel 2000. Di conseguenza la loro età è rispettivamente di 28 e 24 anni. Nessun dato noto su altezza e peso.

Non conosciamo nulla in merito agli studi o la loro famiglia. Non sappiamo il nome dei loro genitori o se hanno fratelli e sorelle. Probabilmente avremo maggiori informazioni prossimamente.

Oggi abitano a Rimini e fanno due lavori diversi. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, infatti, Millie è una hostess mentre Michele è un commerciante.

Vita privata

Della vita privata, dal punto di vista sentimentale di Michele e Millie, sappiamo che stanno insieme da un anno e 10 mesi.

Non abbiamo informazioni sulla fidanzata precedente di Michele, ma Millie ha avuto come fidanzato un amico del suo attuale compagno.

Proprio per tale ragione quest’ultimo si mostra spesso geloso, motivo per il quale partecipato a Temptation Island.

Dove seguire Michele e Millie di Temptation Island: Instagram e social

Dove possiamo seguire Michele e Millie durante il loro viaggio a Temptation Island 2024? Al momento, non conoscendo i loro cognomi, non è facile individuare i profili social.

Dovremo attendere ancora un po’ di tempo prima di capire se hanno un account TikTok o Facebook. Sicuramente saranno entrambi su Instagram, ma anche se conoscessimo il nome del profilo questo sarebbe privato.

La produzione infatti impone a tutti i concorrenti, fino alla loro uscita o fino alla fine del reality, di non fare alcuno spoiler.

Michele e Millie a Temptation Island 2024

Michele e Millie sono una delle coppie di Temptation Island 2024 e nel loro video di presentazione hanno rivelato il motivo per il quale hanno deciso di partecipare al reality. A chiamare la produzione ci ha pensato la fidanzata:

“Sono stufa che mi giudichi per il mio carattere allegro e solare. Chiacchiero con i suoi amici e mi dice che do troppa confidenza e che sono maliziosa. Mi dice che rido e mi muovo troppo, qualsiasi cosa faccio è sbagliata”.

Millie vuole fare capire al fidanzato che, nonostante il suo carattere, questo non vuole dire che ha intenzione di tradirlo. Michele però non si fida:

“Secondo me non ha comportamenti da ragazza fidanzata. Anche il fatto che in passato, prima di stare con me, è stata con un mio amico mi blocca nel fare quel passo in più nella relazione. A volte anche i miei amici mi spingono a chiudere con lei”.

Andiamo ora a scoprire le altre coppie di Temptation Island 2024.

Il percorso di Michele e Millie a Temptation Island 2024

Così come per le altre coppie anche il percorso di Michele e Millie ha inizio martedì 10 settembre 2024. Vedremo, settimana dopo settimana, come se la caveranno nei rispettivi villaggi e se cederanno al fascino dei tentatori e delle tentatrici.

