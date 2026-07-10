L’estate 2026 ha già un protagonista indiscusso nella moda mare: il costume bianco. A interpretare al meglio questa tendenza è Michelle Hunziker, che durante i suoi momenti di relax tra mare e piscina ha scelto modelli total white capaci di unire semplicità ed eleganza. Un classico senza tempo che si conferma il look più raffinato della stagione.

Il costume bianco conquista la spiaggia: la tendenza dell’estate 2026

Le vacanze dei personaggi famosi sono ormai entrate nel vivo e, osservando immagini, post e storie condivise sui social, è evidente che la stagione estiva sia ufficialmente iniziata. Tra le protagoniste più attese troviamo Michelle Hunziker, reduce da un periodo particolarmente intenso e ricco di emozioni dopo il matrimonio della figlia Aurora. Prima dei festeggiamenti, la conduttrice si è concessa alcuni momenti di tranquillità tra mare e piscina, regalando ai fan nuovi spunti di stile.

A catturare l’attenzione degli appassionati di moda sono stati soprattutto i suoi look da spiaggia, caratterizzati da una scelta precisa: il costume bianco. Sebbene il total white sia da sempre un grande classico del beachwear, capace di tornare ogni anno nelle collezioni estive, nel 2026 questo colore si afferma come la tonalità simbolo della stagione. Raffinato, luminoso e senza tempo, il costume bianco richiama la stessa eleganza del nero e dimostra che la semplicità può essere il dettaglio più sofisticato.

La tendenza, però, non riguarda soltanto Michelle Hunziker: il costume bianco è destinato a essere il vero protagonista delle spiagge dell’estate 2026, scelto da star, influencer e appassionate di moda in tutto il mondo. Dai modelli più essenziali alle versioni più ricercate, questa nuance si adatta a ogni stile e conferma che il minimalismo continua a essere una delle direzioni più forti della moda mare.

Moda mare 2026, i costumi bianchi di Michelle Hunziker che vogliono tutte

Tra i grandi ritorni degli ultimi anni c’è sicuramente il costume intero, un capo che in passato veniva considerato meno moderno e spesso associato a uno stile più tradizionale, ma che oggi ha completamente cambiato immagine. Le passerelle e i look delle celebrità lo hanno riportato al centro dell’attenzione, trasformandolo in un simbolo di eleganza e femminilità. Michelle Hunziker ha scelto proprio questo modello nella sua versione più pura: un costume intero bianco dalle linee semplici, dove l’assenza di dettagli eccessivi diventa il punto di forza. La sua scelta dimostra che non servono elementi vistosi per creare un outfit d’impatto.

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La versatilità è uno degli aspetti che rende il costume intero un vero investimento: può essere utilizzato non solo in spiaggia, ma anche come capo da abbinare a shorts, gonne midi o pantaloni leggeri per creare un look estivo da città. Oltre alle versioni minimal, il panorama della moda propone alternative con applicazioni luminose, aperture cut out, fibbie decorative e profili a contrasto, offrendo soluzioni adatte a ogni personalità.

Accanto al costume intero, resta intramontabile anche il bikini a triangolo. Michelle lo ha reinterpretato scegliendo ancora una volta il bianco, ma puntando su dettagli capaci di renderlo più particolare. La fascia superiore scollata e lo slip sgambato con elementi dorati valorizzano la silhouette e aggiungono un tocco prezioso a un modello tradizionalmente semplice. Una scelta che conferma come il bikini bianco sia una certezza dello stile estivo.

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Un altro modello protagonista delle sue vacanze è stato il bikini con ferretto, apprezzato per il comfort e la capacità di sostenere la figura. Nelle sue diverse varianti, dal design essenziale alle versioni con drappeggi o applicazioni, rappresenta una soluzione pratica e raffinata. Indossato con uno slip con laccetti e una camicia a righe utilizzata come copricostume, diventa un esempio di look femminile e sensuale facilmente replicabile.

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