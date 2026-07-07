Se i capelli sono la cornice del volto, le sopracciglia sono la cornice dei nostri occhi, per questo scegliere la forma e il volume giusto è fondamentale per dare equilibrio al nostro sguardo. La makeup artist Simona Toni spiega come ottenere un risultato sano e dalla linea perfetta, svelandoci anche come ricreare il trucco di una delle cantanti più amate del momento: Gaia.

Sopracciglia: il trend Brow del momento

Ormai le sopracciglia geometriche, piene e ad ala di gabbiano sono un ricordo lontano, poiché la tendenza del momento prevede sopracciglia folte e dalla linea naturale e pettinate verso l’alto. A spiegarlo è Simona Toni che ci dà anche tutti i consigli utili su come truccarle e disegnarle al meglio:

COME TRUCCARLE

Il segreto per avere sopracciglia perfette consiste nel disegnare il pelo nei punti in cui manca. La parte iniziale (quella verso il naso) deve essere sempre molto sfumata, volendo si può intensificare lievemente il punto di altezza e la coda. Come ultimo step pettinate le sopracciglia verso l’alto con gel o soap brow, ma senza incollare troppo, l’effetto esageratamente statico risulta poco naturale.

PRODOTTI ESSENZIALI PER DISEGNARLE

Mai più senza le matite extra-sottili con le quali si può facilmente disegnare il pelo, i pennarelli in feltro e i gel o cere fissanti per pettinare le sopracciglia.

IL TRUCCO DI GAIA

Gaia nella foto ha un beauty-look super-trendy. La pelle è truccata con un fondo coprente opaco scaldato dal blush rosato “tirato” verso la zona temporale, per creare un effetto lifting. Bellissimo il rossetto burgundy scuro dal finish opaco in tinta con la matita specifica. Sugli occhi troviamo solo la matita nera waterproof sfumata sia sulla rima ciliare superiore che inferiore, tanto mascara nero e le sopracciglia pettinate verso l’alto col soap brow specifico.

Trovate tutti i consigli e i prodotti perfetti per avere delle sopracciglia wow nella rubrica beauty sul numero di Novella 2000 in edicola dall’8 luglio.

Per avere la tua copia digitale di Novella 2000 a metà prezzo clicca QUI.

Per la app di Novella 2000 QUI per Apple Store e QUI per Google Play