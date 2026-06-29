Durante il concerto di Harry Styles al Wembley Stadium di Londra, un momento dello show ha generato preoccupazione tra il pubblico: il cantante è improvvisamente crollato sul palco nel finale della performance, facendo inizialmente temere un malore legato al caldo. Ecco cosa è successo davvero.

Paura a Londra: Harry Styles preoccupa i fan durante il concerto

Durante uno degli ultimi concerti di Harry Styles, andato in scena al Wembley Stadium di Londra, si sono vissuti attimi di forte tensione. Il 26 giugno, nella fase conclusiva dello show, il cantante britannico si è improvvisamente accasciato sul palco, generando preoccupazione tra le decine di migliaia di spettatori presenti. In un primo momento si è ipotizzato un malore legato al caldo eccezionale che ha colpito la capitale inglese, con temperature che hanno superato i 37 gradi e una serata particolarmente afosa che ha messo a dura prova pubblico e artisti.

Nei minuti successivi, le immagini circolate sui social hanno alimentato ulteriormente le speculazioni, mostrando Styles a terra mentre cercava di riprendere fiato e portava le mani alla bocca, gesto che ha fatto temere un vero e proprio collasso. Tuttavia, la ricostruzione si è poi rivelata imprecisa: secondo fonti vicine alla produzione, non si sarebbe trattato di un malore dovuto alle condizioni climatiche, ma di un episodio accidentale avvenuto durante una delle consuete interazioni con il pubblico.

Momenti di terrore al concerto di Harry Styles a Londra: il cantante crolla sul palco

Secondo le successive ricostruzioni, il problema non sarebbe stato il caldo, ma un semplice incidente con l’acqua. Nel finale del concerto, dopo aver cantato “As It Was”, Harry Styles stava eseguendo la sua tipica interazione con il pubblico conosciuta come “the whale”, descritta come una sorta di gesto scenico in cui beve e poi spruzza acqua verso l’alto. In quell’occasione qualcosa è andato storto e il liquido gli sarebbe finito “di traverso”, provocando tosse e difficoltà momentanea. Nei video circolati online si vede infatti il cantante a terra che continua a tossire con le mani alla bocca, mentre cerca di riprendersi.

Harry Styles si rialza e chiude il concerto tra polemiche e sollievo dei fan

La situazione si è risolta nel giro di pochi secondi. Dopo circa venti secondi di panico, il cantante si è rialzato autonomamente, ha ripreso il controllo e ha tranquillizzato il pubblico prima di proseguire verso il finale dello spettacolo. In seguito avrebbe persino scherzato sull’accaduto, chiudendo la serata senza ulteriori problemi e dimostrando di essere in piena forma.

Nonostante il sollievo dei fan, l’episodio ha acceso anche alcune polemiche sui social. Diversi utenti hanno criticato la mancata reazione immediata dello staff, sottolineando l’assenza di intervento mentre l’artista era a terra. Tuttavia, la vicenda si è rivelata meno grave del previsto: come sintetizzato da alcune ricostruzioni, si è trattato solo di un imprevisto durante la performance, senza conseguenze per l’ex membro degli One Direction.