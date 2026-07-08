Money Road 3 non è nei palinsesti Sky 2026-2027. Dietro lo stop ci sarebbero anche ragioni economiche: gli ascolti della seconda edizione non sono cresciuti.

Tra i titoli presentati il 7 luglio 2026 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano durante la conferenza stampa dei palinsesti Sky 2026-2027, un nome era vistosamente assente. Money Road: Ogni Tentazione Ha Un Prezzo – il reality con Fabio Caressa che aveva chiuso le ultime due stagioni televisive di Sky – non compare da nessuna parte nel calendario che va da settembre 2026 a giugno 2027.

Un’assenza che non è passata inosservata.

De Bellis: “Si farà, ma ha bisogno dei suoi tempi”

I giornalisti presenti hanno subito chiesto spiegazioni, e il responsabile dei contenuti di entertainment di Sky, Giuseppe De Bellis, ha risposto rassicurando i fan: Money Road 3 si farà. Il programma, però, avrà bisogno di più tempo rispetto al solito perché, essendo un format molto strutturato anche dal punto di vista del cast e delle storie, deve prendersi i tempi dovuti. L’obiettivo dichiarato è fare in modo che il prodotto risulti ancora una volta orientato al racconto, e non solo all’esperienza.

Parole che confermano la volontà di andare avanti, ma che lasciano aperta la questione del quando.

I numeri che pesano: ascolti stabili e costi elevati

Le parole di De Bellis, però, non hanno del tutto convinto i presenti. In molti, a margine della conferenza, hanno avanzato un’ipotesi diversa: Money Road potrebbe essersi preso una pausa soprattutto per ragioni economiche.

Il reality è un titolo particolarmente costoso da produrre. E gli ascolti della seconda edizione, andata in onda nel 2026, non hanno registrato la crescita sperata: su Sky Uno ha chiuso con una media dell’1,2% di share, pari a 271.000 telespettatori, mentre la messa in onda in chiaro su TV8 si è fermata al 2,7% di share con una media di 417.000 spettatori. Numeri in linea con la prima stagione, ma non abbastanza da giustificare l’investimento senza una pausa di riflessione.

La società di produzione Blu Yazmine non ha commentato.

Quando potrebbe tornare

L’ipotesi più accreditata al momento è un ritorno nella primavera del 2028. Non è escluso, tuttavia, che se Sky dovesse cambiare idea sul futuro del format, Money Road potrebbe trovare spazio altrove, su un’altra rete o su una piattaforma streaming.

Per ora, l’unica certezza è che i fan del reality dovranno aspettare… più a lungo del previsto.