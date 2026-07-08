Presentati i palinsesti Sky 2026-2027, l’offerta punta su un mix di grandi conferme e novità attese. Serie originali italiane, produzioni HBO, show di intrattenimento, sport in esclusiva e le ultime novità di TV8: ecco tutto quello che vedremo a partire dal prossimo settembre.

Sky ha presentato i palinsesti 2026-2027: cosa ci aspetta a partire dal prossimo settembre?

SHOW E INTRATTENIMENTO

X Factor riparte il 10 settembre con Irama

X Factor torna con Giorgia alla conduzione e una giuria composta da Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, ai quali si aggiunge la new entry Irama al posto di Achille Lauro. La finale di questa edizione tornerà a Milano.

4 Hotel dal 6 settembre, MasterChef a dicembre

Bruno Barbieri torna alla guida di 4 Hotel da domenica 6 settembre, con nuove sfide tra strutture alberghiere in tutta Italia. A dicembre riparte MasterChef Italia con l’immancabile trio Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Alessandro Borghese con 4 Ristoranti e Celebrity Chef

Alessandro Borghese porta un nuovo ciclo di episodi di 4 Ristoranti. Presenterà anche Celebrity Chef, programma che farà sfidare volti noti.

Pechino Express e GialappaShow

Pechino Express tornerà con la conduzione di Costantino della Gherardesca. Il GialappaShow con il Mago Forest inizierà a metà ottobre.

La grande novità 2027: Taste of Italy con Cannavacciuolo

Tra i nuovi titoli c’è Taste of Italy, la nuova avventura di Chef Antonino Cannavacciuolo, in arrivo nella primavera del 2027. Insieme a Chiara Pavan e Anna Zhang, vincitrice della quattordicesima edizione italiana di MasterChef Italia, lo chef sarà protagonista di un viaggio on the road per raccontare diverse zone dell’Italia, con lo scopo di incoronare i migliori cuochi amatoriali che incarnano lo spirito della cultura culinaria della provincia italiana.

SERIE TV ORIGINALI ITALIANE

Questa è la parte del palinsesto più ricca di attese. Tra le produzioni più attese spicca La Bella Stagione, serie ispirata al libro firmato da Gianluca Vialli e Roberto Mancini, che racconterà il rapporto tra i due ex calciatori e il cammino che portò la Sampdoria alla conquista dello storico scudetto del 1990-1991.

Arriva Codice Nero, primo medical drama Sky Original con Lino Guanciale e Valentina Bellè, ambientato in un ospedale di confine.

In lavorazione anche Il Sospetto, interpretato da Claudia Pandolfi e Alessandro Gassmann, e Gucci – Fine dei giochi, diretta da Gabriele Muccino e ispirata al memoir di Allegra Gucci, con Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda Lutz nel cast.

Rovere e Sibilia lanciano la novità Quelli della Mala: ambientata negli anni Settanta, racconta la doppia anima di Milano – quella criminale e quella dei comici dei club. Il protagonista è Charlie, interpretato da Elia Nuzzolo, un giovane che non sa ancora che strada prendere.

Nel 2027 è attesa Fuori Menù – Una brigata dietro le sbarre, una nuova dramedy Sky Original in sei episodi: Maurizio Lastrico nei panni di un grande chef che, caduto in disgrazia, accetta di dirigere il ristorante sperimentale di un carcere per ottenere uno sconto di pena.

Dal 9 ottobre grande attesa per la seconda stagione di Nord Sud Ovest Est, la serie sugli 883.

SERIE INTERNAZIONALI E HBO

Le grandi produzioni HBO tornano con The Last of Us, The White Lotus e il ritorno di Catherine Zeta-Jones in Kill Jackie. Nel 2027 arriveranno anche la seconda stagione del prequel di Outlander Blood of My Blood e The Girl with the Dragon Tattoo, il primo adattamento televisivo del bestseller di Stieg Larsson.

SPORT: 15MILA ORE DI DIRETTA

Lo sport domina la nuova stagione con 15mila ore live e 3mila eventi tra calcio, tennis, motori e basket. Wimbledon continua in esclusiva fino al 2030, mentre le Coppe Europee saranno protagoniste fino al 2031 con 185 partite di Champions League, gli US Open e 45 tornei ATP-WTA.

Sky Sport si rinnova con Kimi Antonelli nuovo testimonial accanto ad Alessandro Del Piero. Arriva su Sky anche Franco Bragagna, a lungo voce Rai, per raccontare gli Europei di Atletica Leggera.

TV8: Champions League gratis

Su TV8, il canale free di Sky, tornano il GialappaShow e Foodish con Joe Bastianich. La grande novità è L’Italia per Due con Fabio Caressa e Benedetta Parodi. E soprattutto la Champions League, con le migliori partite in chiaro per tutti.