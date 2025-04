Ad appena 30 anni è morto il giovane attore Andrea Savorelli, noto per aver interpretato il ruolo di Pietro Conti ne Il Paradiso delle Signore. A darne l’annuncio sua sorella Alessandra sui social.

È morto l’attore Andrea Savorelli

Solo ieri nella Chiesa degli Artisti si è tenuto l’ultimo saluto ad Antonello Fassari e, recentemente l’Italia ha pianto anche la scomparsa di Pietro Genuardi. Ora il mondo dello spettacolo si trova a fare i conti con un nuovo lutto. A soli 30 anni è morto Andrea Savorelli, giovane attore, noto per il suo ruolo in Pietro Conti ne Il Paradiso delle Signore.

Come fa sapere anche Rai News non sono state rese note le cause della morte. Scomparsa che è avvenuta un mese fa, ma che è stata data solo ieri dalla sorella di Andrea Savorelli, Alessandra. Su Instagram ha postato una foto di loro due da bambini e citato lo scrittore inglese Henry Scott Holland:

“La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. lo sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato”.

Il lungo post pubblicato dalla sorella di Andrea Savorelli è così proseguito ancora con il seguito della poesia. A chiudere poi le parole di Alessandra, che ci ha tenuto a dire: “Un mese senza te…Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia”.

Come detto Andrea Savorelli era noto perché ha interpretato tra il 2020 e 2021 Pietro Conti della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore. L’attore ha avuto modo di partecipare anche all’episodio della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani.

Con dispiacere ci stringiamo intorno alla famiglia di Andrea Savorelli, che ora piange la sua scomparsa.