Altra triste notizia dal mondo dello spettacolo. A 55 anni è morta l’attrice Valentina Tomada, Palma Rizzo de Il Paradiso delle Signore.

È morta l’attrice Valentina Tomada

Altro lutto nel mondo dello spettacolo e delle fiction italiane. Dopo la morte di Pietro Genuardi, Antonello Fassari e del giovanissimo Andrea Savorelli, adesso siamo venuti a conoscenza della morte dell’attrice e regista Valentina Tomada.

Si è spenta a soli 55 anni. Era nota al pubblico per il suo personaggio nella nota serie di Rai 1, Il Paradiso delle Signore. Qui interpretava il ruolo di Palma Rizzo. Pensate che si tratta per l’appunto del terzo volto storico della trasmissione a lasciarci in così poco tempo, dato che prima di Valentina Tomada per l’appunto sono scomparsi prima Pietro Genuardi e poi Andrea Savorelli (erano Armando Ferraris e Pietro Conti nella soap opera).

L’attrice Valentina Tomada però non l’abbiamo vista solo ne Il Paradiso delle Signore. In passato infatti ha lavorato anche per Cento Vetrine, Vivere, Incantesimo, ma anche Provaci ancora Prof o Don Matteo. A dare la terribile notizia della sua scomparsa la sua collega Emanuela Grimalda, che ha scritto nel post pubblicato: “Non è possibile Valentina! Valentina Tomada… tutto quello che avremmo potuto e non sarà”.

Solo due settimane fa la Tomada aveva pubblicato un video in cui diceva quanto segue: “Sono tornata, un po’ sconquassata, un po’ provata, preoccupata ma sempre io”. In seguito in un post ha aggiunto: “Ah, e non mi fate sentire la leonessa combattente e combattiva perché mi inca**o proprio”.

Novella2000.it si stringe intorno alla famiglia dell’attrice dopo la sua scomparsa.