La permanenza di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 potrebbe essere giunta al termine. Stando ai rumor per lei un nuovo programma su Rete 4 dedicato alla cucina.

Addio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5?

Di mese in mese si fanno sempre più insistenti le voci di un addio a Pomeriggio 5 da parte di Myrta Merlino (recentemente ne ha parlato anche Gabriele Parpiglia). La conduttrice, scelta per sostituire Barbara d’Urso, sta per terminare la sua seconda stagione ma la sua esperienza potrebbe essere giunta ai titoli di coda.

Alberto Dandolo su Dagospia ha parlato dell’addio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 come cosa ormai certa. Anche se non sarebbe finita a Mediaset, dato che potrebbe trasferirsi su Rete 4 con un programma totalmente differente. Notizia che era già trapelata un anno fa, ma aveva trovato la secca smentita della conduttrice e dell’azienda che l’hanno poi riconfermata.

A settembre dunque Myrta Merlino sarà ancora a Mediaset, ma stando alle voci riportate dal sito sembrerebbe altrove e non più su Canale 5. Dandolo sostiene che la giornalista non riuscirebbe più a lavorare al pomeriggio, dunque si era pensato a un programma per lei su Rete 4, con appuntamento settimanale, in cui si potrebbe spaziare su approfondimenti politici.

Si tratta a ora solo di indiscrezioni, poiché nemmeno stavolta Mediaset ha confermato o meno quanto si dice su Myrta Merlino. Dunque ci sarà da attendere e capire quali saranno le prossime mosse del Biscione. Solo la presentazione dei palinsesti ufficiali ci svelerà effettivamente quali saranno le intenzioni della rete e di Myrta Merlino.

C’è da dire che Pier Silvio Berlusconi si è sempre detto molto soddisfatto del lavoro svolto da Myrta Merlino. Dall’altra parte il giornalista Alberto Dandolo ha parlato di cambio della conduzione ormai sicuro. Ma ovviamente c’è da attendere l’ufficialità in ogni caso.

Ad aggiungere qualche dettaglio ulteriore ci ha pensato poi Deianira Marzano che, riprendendo la notizia ha dichiarato che Myrta Merlino in realtà potrebbe “reinventarsi alla Clerici”: “Secondo voci di corridoio, la giornalista sarebbe in trattativa per condurre un inedito talk di cucina con ospiti vip che, tra un piatto e l’altro si racconteranno senza filtri”.

Solo il tempo ci dirà però come andranno effettivamente le cose.