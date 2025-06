Sembra ormai certo che Myrta Merlino lascerà Pomeriggio 5 per approdare su Rete 4. Secondo i rumor Pier Silvio Berlusconi vorrebbe Cesara Buonamici alla guida del talk pomeridiano.

Cesara Buonamici al posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5?

Dopo un’altra stagione alla guida di Pomeriggio 5, Myrta Merlino si prepara a lasciare il timone del talk pomeridiano di Canale 5. La giornalista, approdata per sostituire Barbara D’Urso. In casa Mediaset però pare si stia ragionando a un cambio della guardia e in particolare a Cesara Buonamici. Ma andiamo per ordine.

Da settimane ormai se ne parla. L’aveva accennato Gabriele Parpiglia e ne avevano riparlato ancora Alberto Dandolo e Giuseppe Candela in due diverse occasioni. Peraltro Deianira Marzano aveva accennato anche a un programma di cucina.

Secondo fonti vicine ai vertici del Biscione, quindi, Myrta Merlino non uscirà dai radar, ma sarà invece promossa a un nuovo programma di approfondimento settimanale su Rete 4. Ma la vera domanda ora è: chi prenderà il suo posto?

Pier Silvio Berlusconi avrebbe in mente un volto capace di coniugare autorevolezza e calore, mantenendo una linea sobria ma con maggiore empatia televisiva. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe Cesara Buonamici, già opinionista al Grande Fratello e volto storico del TG5. Tuttavia, Cesara – che godrebbe della piena fiducia di Mediaset – non sembrerebbe intenzionata a spostarsi stabilmente nella fascia pomeridiana.

A quanto pare, però, Cesara Buonamici avrebbe espresso una preferenza personale su chi dovrebbe raccogliere l’eredità del programma: secondo indiscrezioni, avrebbe fatto il nome di Simona Branchetti, giornalista Mediaset e già conduttrice di Morning News. Un volto che il pubblico conosce, abituato a trattare l’attualità con chiarezza e competenza, e che potrebbe rappresentare il giusto compromesso tra informazione e intrattenimento leggero.

I giochi, comunque, non sono ancora chiusi. L’estate sarà decisiva per definire chi guiderà Pomeriggio 5 da settembre. Ma una cosa è certa: Mediaset vuole voltare pagina, e la nuova conduzione dovrà riuscire là dove Merlino ha faticato.