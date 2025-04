Cosa succederà nella prossima stagione di Pomeriggio Cinque? Secondo un rumor spuntato nelle scorse ore sembrerebbe che Myrta Merlino potrebbe lasciare il posto a Greta Mauro. A lanciare l’indiscrezione Gabriele Parpiglia. Ecco il rumor.

Pomeriggio Cinque, rumor su chi prenderà il posto di Myrta Merlino

Dopo L’Isola dei Famosi (che partirà a maggio con Veronica Gentili), ci sarà un cambio della guardia anche a Pomeriggio Cinque per la prossima stagione? Al timone di conduzione c’è Myrta Merlino, che eccetto qualche occasione in cui non ha potuto presenziare, è ben salda alla guida del programma pomeridiano di Canale 5. Ma potrebbero esserci delle novità.

Da tempo ormai si vocifera infatti che Myrta Merlino possa lasciare Pomeriggio Cinque e ci sarà una nuova presentatrice al suo posto. Nomi ne sono spuntati fuori, ma oggi nessuna conferma ufficiale. Adesso a dare qualche dettaglio in più ci ha pensato Gabriele Parpiglia che mediante i suoi social ha rivelato un nuovo nome, mai emerso prima. Si tratta di Greta Mauro, conduttrice televisiva e radiofonica. Ecco cosa ha scritto il giornalista:

“ANTICIPAZIONE. A SORPRESA UN NOME NUOVO PER LA PROSSIMA EDIZIONE DI Pomeriggio Cinque. Sondata la possibilità di avere alla conduzione Greta Mauro. I primi dialoghi sono iniziati”, si legge a riguardo.

Il gossip di Gabriele Parpiglia su Pomeriggio Cinque

Non sappiamo chiaramente se andrà in porto questa ipotesi e se effettivamente la rete deciderà di congedare l’attuale padrona di casa per dare spazio a un nuovo volto per la rete. Si tratta di indiscrezioni, quindi non ci resta che attendere quale sarà effettivamente la decisione da parte di Mediaset e se Myrta Merlino la ritroveremo a Pomeriggio Cinque anche nella prossima stagione.