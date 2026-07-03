Myrta Merlino sceglie micro shorts azzurro polvere e blusa bianca per l’evento “Mediterraneo d’autore”. Un look semplice e raffinato che insegna come indossare i pantaloncini corti con classe a qualsiasi età.

C’è chi ancora si chiede se i pantaloncini corti siano adatti a tutte le età. Poi arriva Myrta Merlino, 57 anni, e risponde senza dire una parola – solo con una foto su Instagram.

La conduttrice e giornalista ha condiviso uno scatto insieme al marito Marco Tardelli per annunciare la loro presenza a Pantelleria dal 3 al 5 luglio, in occasione dell’evento culturale “Mediterraneo d’autore”. E il look scelto per l’occasione ha già fatto il giro del web.

Il look di Myrta Merlino: shorts azzurro polvere e blusa bianca

A catturare l’attenzione sono gli shorts protagonisti dell’outfit: ultra corti, in una delicata tonalità azzurro polvere, dal taglio essenziale e pulito. Il modello, nonostante la lunghezza decisamente mini, mantiene un’eleganza discreta grazie alla linea morbida e ai volumi non aderenti – lontanissimi dall’effetto attillato che spesso si teme con i pantaloncini corti.

A completare il tutto, una blusa bianca in stile blazer dal taglio avvolgente, con maniche a tre quarti e una silhouette fluida, lasciata cadere naturalmente sugli shorts. Il risultato è un equilibrio perfetto tra leggerezza estiva e compostezza: la parte superiore bilancia la lunghezza ridotta di quella inferiore, creando una proporzione armoniosa che funziona a qualsiasi età.

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Il segreto per indossare gli shorts corti con eleganza

Il look di Myrta Merlino è in realtà una lezione di stile applicata. Il segreto per portare gli shorts mini senza rinunciare alla raffinatezza è giocare con i contrasti di volume: un capo corto e aderente al fondo vuole sopra qualcosa di morbido e avvolgente. Una camicia oversize, una blusa fluida, un blazer leggero – tutto ciò che bilancia la lunghezza degli shorts trasforma un look estivo in qualcosa di molto più sofisticato.

Ai piedi, la scelta giusta dipende dall’occasione: mocassini e slingback per un tocco più elegante, sandali bassi ed espadrillas per un’atmosfera più rilassata, sneakers leggere per chi preferisce uno stile più casual. Le combinazioni sono tante, e tutte funzionano, purché il resto dell’outfit mantenga una coerenza di toni e volumi.

Shorts azzurri: il colore dell’estate 2026

L’azzurro polvere scelto da Myrta Merlino non è un caso. È uno dei colori più versatili e richiesti dell’estate 2026: si abbina naturalmente al bianco, al beige, al cammello e al nude, ed è abbastanza neutro da poter essere indossato sia in spiaggia che in città senza sembrare fuori posto. Una tonalità che ricorda il cielo e il mare, e che porta con sé quella leggerezza visiva che d’estate si cerca in ogni capo.

C’è poi un vantaggio pratico che rende gli shorts alleati irrinunciabili delle vacanze: occupano pochissimo spazio in valigia. Leggeri, versatili e facili da abbinare, permettono di costruire tanti look diversi con pochissimi capi – il passepartout ideale per chi vuole viaggiare leggero senza rinunciare allo stile.

L’età non c’entra: è il modo in cui li indossi

La vera notizia non è che Myrta Merlino indossi gli shorts corti a 57 anni. La vera notizia è che lo faccia con una naturalezza disarmante, senza costruire nulla attorno a quel gesto. Nessuna posa studiata, nessun messaggio esplicito. Solo un look estivo, scelto con cura, che dimostra ancora una volta che l’eleganza non è una questione di data di nascita, ma di consapevolezza dello stile.