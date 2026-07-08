M¥SS KETA lo dice a Novella 2000 ed è una dichiarazione di metodo, prima ancora che un tema artistico. La sorellanza è la struttura portante di un intero immaginario. Non un elemento accessorio, ma il cuore di un percorso che attraversa musica, estetica e politica culturale. La misteriosa «diva definitiva», come preferisce essere definita, si racconta in una intervista in cui riflette sul valore delle alleanze femminili nel mondo della musica e oltre. Un discorso che trova una nuova sintesi anche nel recente singolo Hangover Girl, realizzato con Miss Bashful.

La sorellanza come riconoscimento reciproco

Nel racconto di M¥SS KETA, la sorellanza nasce da un riconoscimento reciproco: esperienze simili, difficoltà condivise, dinamiche spesso attraversate da squilibri strutturali. È da qui che prende forma una rete creativa in cui le artiste non si muovono in competizione, ma assieme.

Una risposta al patriarcato

La sorellanza, in questa prospettiva, diventa anche una risposta diretta a un sistema culturale ancora patriarcale. Che tende a isolare, contrapporre e leggere le donne attraverso categorie competitive. M¥SS KETA ribalta questa impostazione: la relazione tra donne non è un’eccezione, ma norma possibile.

Transfemminismo e visione politica secondo M¥SS KETA

Non si tratta solo di musica, ma di un paradigma che si estende alla società. Quello del transfemminismo: «È un femminismo allargato che comprende la lotta di tutte le minoranze. L’unione che si contrappone alla divisione».

I ketamini inaspettati

Nell’intervista, M¥SS KETA traccia anche un identikit dei suoi fan, i “ketamini”: «Totale emancipazione, totale uguaglianza, totale libertà dagli stereotipi e gabbie mentali. Sono i migliori del mondo». E moltissimi ketamini sono in luoghi inaspettati: le sue canzoni, rivela, sono «tra le più suonate in Parlamento, sia alla Camera sia in Senato. Quindi tutti sono ketamini, ma pochi ammettono di esserlo». L’intervista integrale a M¥SS KETA è in edicola e in digitale.

L’intervista integrale è su Novella 2000 in edicola e in digitale.

Foto di Dario Pigato Style Domenico Scialò Hair Jonatan Eric Estrada

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