Un nuovo approccio imprenditoriale fa scuola nel settore bellezza con Narciso Parrucchieri: ecco tutti i dettagli.

I protocolli innovativi di Narciso Parrucchieri

Il settore dei saloni di bellezza e parrucchieri in Italia affronta una crisi gestionale senza precedenti, con oltre il 60% delle nuove attività che chiude entro i primi tre anni per mancanza di organizzazione e protocolli strutturati. La maggior parte dei titolari, pur eccellendo nella parte artistica e tecnica, fallisce nella gestione finanziaria e commerciale, creando un circolo vizioso che penalizza sia gli operatori sia i clienti.

In questo scenario critico emerge l’esperienza di Narciso Parrucchieri, un salone di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, che ha rivoluzionato il tradizionale modello di business del settore. Eleonora Picci, uno dei tre soci fondatori, racconta: «È stato forse il lavoro più grande che abbiamo fatto perché inizialmente, quando apri un’attività, non lo fai da imprenditore. Lo fai da parrucchiere. La passione ti muove, sei un artista, ma poi ti rendi conto che per far funzionare quella parte devi studiare tutto il resto».

La storia di Narciso nasce sette anni fa da una necessità: i tre giovani parrucchieri Eleonora Picci, Lorenzo Chiaro e Silvia Morandini si sono trovati costretti a reinventarsi dopo che il precedente datore di lavoro aveva incontrato difficoltà economiche. «Abbiamo detto: senti, forse è l’ora di fare qualcosa di nostro» spiega Lorenzo. «È nato un po’ per scherzo, diciamo un po’ per esigenza. In tre giorni abbiamo aperto e deciso di aprire la partita IVA».

La vera innovazione del modello Narciso risiede nella struttura societaria paritaria: i tre soci detengono quote uguali al 33%, eliminando quelle dinamiche di potere che spesso caratterizzano il settore. «Siamo tutti e tre soci allo stesso livello, come gestione siamo tutti i giorni insieme» conferma Silvia. Questa scelta, in apparenza semplice, risolve problematiche decisionali e conflitti che affliggono il settore.

Ma l’aspetto più rivoluzionario riguarda la gestione dei clienti. Secondo recenti studi, l’adozione di software gestionali nei saloni di bellezza consente un miglioramento significativo nella pianificazione degli appuntamenti e nell’elaborazione dei pagamenti, ottimizzando tempo ed efficienza operativa. Narciso ha implementato protocolli rigidissimi che hanno eliminato completamente il problema dei ritardi e delle mancate presentazioni.

«Abbiamo tempistiche precise: ogni cliente ha appuntamento con due ore dedicate sempre, anche per un semplice trattamento» spiega Eleonora. «Se siamo in ritardo di 10 minuti, la cliente viene avvisata. Se lei è in ritardo oltre i 20 minuti, viene chiamata e le viene ripreso l’appuntamento». Il sistema prevede anche acconti obbligatori per i nuovi clienti e consulenze preliminari.

Questo approccio ha creato un effetto di selezione naturale della clientela. «Vi assicuro che oggi, con tutte le regole e i protocolli, noi non abbiamo clienti maleducate in salone» afferma Silvia. «Sono tutte clienti educate, persone che vengono attirate anche da questa precisione. Siamo noi i primi a impegnarci per dare tutto il rispetto e l’ascolto e loro sono le prime a rendercelo».

I dati confermano l’efficacia di questo modello: i software di prenotazione online per parrucchieri consentono ai clienti di prenotare appuntamenti 24/7, migliorando accessibilità e comodità, mentre i promemoria automatici riducono drasticamente le mancate presentazioni. Nel caso di Narciso, il tasso di no-show è praticamente azzerato.

L’impatto sociale di questo modello va oltre la semplice gestione. «È stato un lavoro enorme di educazione e rieducazione» sottolinea Eleonora. «Abbiamo fatto involontariamente un lavoro di selezione, educando il nostro cliente al rispetto dell’orario. È rispetto verso se stessi, perché qui vengono per curarsi, per migliorarsi».

La specializzazione in trattamenti per capelli biondi ha permesso al salone di sviluppare competenze specifiche e una linea di prodotti proprietaria. «Abbiamo formulato una linea SOS biondo per chi ama il biondo freddo, quindi non giallo» spiega Lorenzo. «È per le bionde che non possono venire dal parrucchiere tutti i mesi e in qualche modo è un’arma che le aiuta nel mantenimento».

