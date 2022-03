Nathaly Caldonazzo annuncia provvedimenti legali contro Alessandro Basciano

1 La scelta di Nathaly Caldonazzo contro Alessandro Basciano

Da giorni ormai dentro e fuori il Grande Fratello Vip 6 si parla molto delle discusse frasi che avrebbe pronunciato Nathaly Caldonazzo mentre si trovava ancora in gioco. Frasi che, a detta di Alessandro Basciano, sarebbero state molto gravi, tanto che la showgirl rischiava seriamente di essere squalificata dal reality.

L’argomento venne tirato fuori da Sophie Codegoni nel corso delle nomination di giovedì e fu confermato dallo stesso Basciano che cercò comunque di proteggere la Caldonazzo. Lei stessa aveva espresso più volte la preoccupazione di essere squalificata. A quel punto Alfonso Signorini disse che la redazione avrebbe controllato. Quindi il conduttore è tornato sulla questione proprio durante la puntata di lunedì dichiarando solo la presenza di una frase a sfondo razziale, ma che non c’era tutto il resto esposto da Sophie. Parliamo di forte offessa verso le due principesse.

Così Alessadro Basciano si è molto arrabbiato dicendo di essere stato testimone di quelle frasi e che il programma la sta tutelando. Le ha anche dato della falsa perché negava di aver detto certe cose: “Rinneghi quello che dici e lo sai. Ma secondo te io dico le bugie? E ti sei incastrata quando hai detto ‘speriamo che non escano fuori’. Non giurare perché sei una falsa e ti nascondi anche il cibo. Anzi giura su tua figlia che non hai mai detto che sono ‘protette dagli zingari’. Alfonso, le ha dette e si nascondeva anche il microfono! Eravamo io e lei tra la camera blu e il corridoio. Io non mi vado ad inventare cose del genere.”

Come sappiamo, Nathaly Caldonazzo è stata eliminata nella puntata di lunedì e anche Basciano ha abbandonato la casa dopo aver perso il televoto flash. Così, tornando sui social, Nathaly ha fatto sapere che agirà per vie legali nei confronti di Basciano. In una discussione su Instagram, infatti, un utente l’ha difesa aggiungendo che avrebbe dovuto denunciare l’ex di Uomini e donne per calunnia. E proprio lei ha risposto: “Lo farò infatti”.

Ma non finisce qui, perché la Caldonazzo si è anche difesa da chi l’ha attaccata su quanto accaduto e ha raccontato la sua verità…