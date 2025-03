Secondo alcuni rumor ci sarebbero delle tensioni tra showgirl nel dietro le quinte del nuovo show di Rai 1, Ne vedremo delle belle. Stando alle voci una di loro “non farebbe gruppo con le colleghe”.

Tensioni tra showgirl a Ne vedremo delle belle?

Sabato sera su Rai 1, mentre su Canale 5 va in onda la prima puntata del Serale di Amici 24, vedremo il debutto di Ne vedremo delle belle. Il nuovo format di Carlo Conti tra le sue protagoniste (tutte donne) godrà della presenza di Adriana Volpe tra le concorrenti.

Lei, insieme ad altre 9 showgirl, si metterà in gioco tra sfide di canto, ballo, interviste e non solo. Le loro performance saranno commentate tra tre giudici d’eccezione come Christian De Sica, Frank Matano e Mara Venier. In attesa di cominciare, però, è spuntato fuori un rumor lanciato dal settimanale Oggi, secondo cui ci sarebbe qualche tensioncina tra Adriana Volpe e le altre donne di spettacolo:

“Tutte contro Adriana Volpe! Le protagoniste di Ne Vedremo Delle Belle sono motivate e agguerrite. Secondo la rivista Oggi, Adriana Volpe punta alla vittoria e non farebbe gruppo con le colleghe. Le altre sembrano mal digerire la sua ambizione, durante le prove cresce la tensione”.

Chiaramente precisiamo che si tratta di un pettegolezzo fine a sé stesso e se la diretta interessata volesse dire la sua noi siamo ben lieta di ascoltarla. Peraltro il tutto non sembra trovare conferme da parte di Adriana Volpe, a seguito delle recenti interviste rilasciate prima del suo arrivo a Ne vedremo delle belle….

Le parole della Volpe

Sui social Adriana Volpe ha condiviso dei contenuti (come la foto che vedete qui sotto) e delle interviste rilasciate proprio in occasione di Ne vedremo delle belle. Seppur non direttamente e in modo esplicito, ma a modo suo, ha smentito i rumor che circolano in rete in queste ore a Di Più TV.

La storia Instagram condivisa da Adriana Volpe su Instagram

Questo perché alla domanda: “Con chi ha un rapporto più stretto tra le altre concorrenti?”, non ha avuto dubbi. La conduttrice ha svelato infatti che si conoscono un po’ tutte tra loro, dato che ormai da tanti anni fanno parte del mondo della televisione. Poi però ha fatto sapere di essere molto amica di Matilde Brandi e Patrizia Pellegrino. Conosce un po’ meno, invece, Lorenza Mario dato che è stata più lontana dal piccolo schermo anche se la considera davvero bravissima.

In ogni caso Adriana Volpe ha fatto sapere che insieme a tutte le altre concorrenti hanno una chat dove si confrontano tra loro e commentano le varie esibizioni che le vedranno protagoniste.

Ma c’è rivalità tra loro? A questa domanda Adriana Volpe ha replicato: “Al momento le altre mi vedono come una concorrente innocua. Nel canto e nel ballo c’è chi ha molta più esperienza di me. Però ho un asso nella manica: la prova “intervista”. Lì sono sicura delle mie capacità e spero faccia chiudere un occhio alla giuria sul canto e mi aiuti ad avere un po’ di punti per salire in classifica. Per il resto, immagino che le rivalità non mancheranno, fa parte dello show”.

Quel che è certo è che Ne vedremo delle belle!