Noto youtuber, comico e attore italiano, Frank Matano è senza dubbio un personaggio davvero amatissimo della TV. Ecco le curiosità su di lui come età, fidanzata, film e Instagram.

Chi è Frank Matano

Nome e Cognome: Francesco Matano, noto Frank Matano

Data di nascita: 14 settembre 1989

Luogo di nascita: Santa Maria Capua Vetere

Età: 35 anni

Altezza: 1 metro e 86 centimetri

Segno zodiacale: Vergine

Professione: youtuber, comico e attore

Fidanzata: Frank è fidanzato con Ylenia

Profilo Instagram: @frankmatano

Frank Matano età e biografia

Conosciamo meglio Frank Matano. Qual è il suo vero nome e quanti anni ha? Dov’è nato? All’anagrafe Francesco Matano è nato a Santa Maria Capua Vetere il 14 settembre 1989 e la sua età oggi è di 35 anni. È del segno zodiacale della Vergine. La sua altezza corrisponde invece a 1 metro e 86 centimetri. Non abbiamo il peso effettivo.

La biografia di Matano prosegue con l’istruzione. Dove e cosa ha studiato? L’attore è cresciuto a Carinola, ma per un periodo, dai 15 ai 18 anni ha vissuto negli Stati Uniti dove ha studiato lingue e si è diplomato si è diplomato alla Cranston High School East, in Rhode Island.

Ecco quindi perché Frank Matano parla inglese. L’attore ha la cittadinanza statunitense e conosce molto bene la lingua perché sua madre è americana, mentre suo papà è italiano.

Vita privata

E la vita privata? Che lavoro fa il padre di Frank Matano e cosa sappiamo dei genitori? Il padre ha svolto il lavoro di carabiniere. Ha dei fratelli Matano? Sì, l’attore ha due fratelli, Alfredo e Lucia.

Ma l’amore? Frank Matano è fidanzato? La sua prima relazione risale al 2016 con una ragazza di nome Francesca. I due avevano iniziato a sentirsi durante il suo esordio come youtuber. Sul web però non ci sono foto.

Dal 2020 invece Frank Matano ha una fidanzata di nome Ylenia. Lei è una regista di documentari e anche lei è nata nel 1989 ed è campana.

Alla domanda “Frank Matano si sposa?”, al momento non ci sono nozze all’orizzonte. Tra le altre curiosità qualcuno ha spesso cercato in rete se Frank Matano è fratello o figlio di Alberto Matano? La risposta è no! Non c’è alcun legame di parentela tra i due.

Dove seguire Frank Matano: Instagram e social

Siete iscritti alle piattaforme social e vi state chiedendo dove seguire Frank Matano? È presente su Facebook, Instagram e Twitter. Nei profili citati pubblica post divertenti, ma anche progetti lavorativi e attimi di vita privata ed è davvero molto seguito.

Carriera

Prima di arrivare al cinema e in TV, la carriera di Frank Matano è nata su YouTube quando aveva appena 18 anni. Ha aperto la piattaforma lamentecontorta, canale su cui gira video goliardici. Spesso sono scherzi telefonici o ancora esperimenti sociali.

Questo mondo gli ha permesso di affermarsi e arrivare in TV a Le Iene nel lontano 2009. Da qui la sua esperienza nel piccolo e grande schermo è stata fatta di tanti momenti tra film, serie TV e programmi, come possiamo leggere in seguito.

Cosa è successo oggi nella carriera di Frank Matano? Nel 2025 è nella giuria di Ne vedremo delle belle, com’è possibile leggere in seguito.

Film e serie TV con Frank Matano

In quali film abbiamo visto Frank Matano nel corso degli anni? Ecco dove ha recitato: Fuga di cervelli (2013); Tutto molto bello (2014); Ma che bella sorpresa (2015); Sono tornato (2018); Tonno spiaggiato (2018); Attenti al gorilla (2019) e Una notte da dottore (2021).

In televisione invece ha preso parte a due serie TV come The Bad Guy (2022) e Gigolò per caso (2023). È stato sceneggiatore di Tonno spiaggiato nel 2018.

Nel corso della sua carriera Frank Matano ha svolto spesso anche il ruolo di doppiatore. Ecco in quali lavori lo abbiamo visto: Varie comparse in South Park (2013-); Duke Donnolesi in Zootropolis (2016), Zootropolis+ (2022); Darius in Sing 2 (2021) e Stratosphere in Transformers – Il risveglio.

Programmi TV

Oltre ai film e serie TV, Frank Matano ha svolto tantissimi lavori anche in TV. Li ricordate tutti? Ve li riportiamo qui a seguire:

Le Iene (2009-2013, 2016, 2018), Sky Scherzando? (2010); Ti lascio una canzone (2011); 2012 prima di morire (2012); Scherzi da paura (2013); Web Show Awards (2013-2015); X-LOVE (Stand Up Comedy) (2014); Le Iene presentano: Scherzi a parte (2015); Italia’s Got Talent (dal 2015), Planet’s Got Talent (2015) e Tale e quale show (2015).

Guess my age Special edition (2018); LOL – Chi ride è fuori (dal 2021); Game of Talents (2021); Prova prova sa sa (dal 2022); La Corrida – 20ª Edizione (dal 2024) e Ne vedremo delle belle (2025).

Le Iene

La prima esperienza lavorativa in un programma TV per Frank Matano è arrivata con Le Iene, dove l’abbiamo visto nelle edizioni dal 2009-2013, nel 2016 e nel 2018.

Italia’s Got Talent

A partire dal 2015 Matano è giudice del programma Italia’s Got Talent.

LOL – Chi ride è fuori

A partire dalla seconda edizione, Frank Matano ha affiancato Fedez alla conduzione di LOL – Chi ride è fuori, trasmissione divertentissima in onda su Prime Video.

Mentre dal 2025 anziché il rapper al suo posto con l’attore troviamo il collega Alessandro Siani.

La Corrida

Dal 2024 ha preso possesso del ruolo di capo popolo nella nuova edizione de La Corrida su Nove. La trasmissione ha visto alla conduzione Amadeus.

Frank Matano giudice di Ne vedremo delle belle

Nel 2025 Carlo Conti ha fortemente voluto Frank Matano nella giuria di Ne vedremo delle belle, nuova trasmissione di Rai 1. A condividere il tavolo dei giudici del programma con Matano, ricordiamo la presenza di Christian De Sica e Mara Venier.

Tra le protagoniste del nuovo show di Rai 1 Ne vedremo delle belle: Adriana Volpe, Angela Melillo, Carmen Russo, Laura Freddi, Lorenza Mario, Matilde Brandi, Pamela Prati, Patrizia Pellegrino, Valeria Marini e Veronica Maya.